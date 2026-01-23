100 мільйонів тонн зерна пройшло через Український морський коридор з 2023 року

З початку функціонування Українського морського коридору у 2023 році через морські порти нашої держави перевалено 100 мільйонів тонн зернових вантажів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Український морський коридор продовжує стабільно працювати та забезпечувати експорт продукції навіть в умовах постійних обстрілів.

Починаючи з вересня 2023 року, загальний обсяг перевезень Українським коридором склав 168,9 млн тонн. Левову частку цього експорту забезпечив аграрний сектор — 100 млн тонн зернових вантажів.

Попри постійні обстріли та загрози, понад 40% від загального обсягу вантажів було опрацьовано саме протягом 2025 року.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підкреслив, що за статистичними показниками стоїть щоденна героїчна праця тисяч людей — від портовиків та логістів до інженерів і моряків.

За його словами, попри надскладні та небезпечні умови, ці фахівці забезпечують стабільність експорту, завдяки чому Україна підтверджує свій статус відповідального гравця на світовому продовольчому ринку.

Також надважливий внесок у стабільну роботу коридору роблять Сили оборони України, які захищають портову інфраструктуру та судноплавство від постійних атак противника.

"Український морський коридор залишається надійним маршрутом експорту, продовжує постачати українську продукцію на світові ринки та забезпечує продовольчу безпеку світу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.