100 миллионов тонн зерна прошло через Украинский морской коридор с 2023 года

100 млн тонн экспорта за 2,5 года работы коридора / Depositphotos

С начала функционирования Украинского морского коридора в 2023 году через морские порты нашего государства было перевалено 100 миллионов тонн зерновых грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Украинский морской коридор продолжает стабильно работать и снабжать экспорт продукции даже в условиях постоянных обстрелов.

Начиная с сентября 2023 года, общий объем перевозок по Украинскому коридору составил 168,9 млн тонн. Львиную долю этого экспорта обеспечил аграрный сектор - 100 млн тонн зерновых грузов.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы, более 40% от общего объема грузов было проработано именно в течение 2025 года.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что по статистическим показателям стоит ежедневный героический труд тысяч людей — от портовиков и логистов до инженеров и моряков.

По его словам, несмотря на сверхсложные и опасные условия эти специалисты обеспечивают стабильность экспорта, благодаря чему Украина подтверждает свой статус ответственного игрока на мировом продовольственном рынке.

Также важный вклад в стабильную работу коридора вносят Силы обороны Украины, защищающие портовую инфраструктуру и судоходство от постоянных атак противника.

"Украинский морской коридор остается надежным маршрутом экспорта, продолжает поставлять украинскую продукцию на мировые рынки и обеспечивает продовольственную безопасность мира", – говорится в сообщении.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб