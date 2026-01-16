Объемы экспорта зерна уменьшились на 17%: какие культуры "просели" больше всего

Экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

По состоянию на 17 января прошлого года, общий показатель отгрузок составил 23,90 млн тонн, в т.ч. в январе – 1,67 млн тонн.

Статистика по ключевым культурам

В разрезе основных сельскохозяйственных культур ситуация с отгрузками с начала сезона выглядит следующим образом:

Пшеница: экспортировано 8,237 млн. тонн (против 10,328 млн. тонн в сезоне 2024/25);

Экспорт продуктов переработки

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 16 января оценивался в 36 тыс. тонн (в 2024/25 МГ – 39,4 тыс. тонн), в т.ч. пшеничного – 35 тыс. тонн (36,1 тыс. тонн).

Напомним, зерновые с долей 26% заняли первое место среди грузов, транспортировавшихся по железной дороге в контейнерах в 2025 году. За 12 месяцев 2025 года объемы перевозок грузов в контейнерах составляли 241 582 ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте).