Лидером по объемам контейнерных перевозок по железной дороге в 2025 году стали зерновые: детали

Зерновые с долей 26% заняли первое место среди грузов, транспортировавшихся по железной дороге в контейнерах в 2025 году. За 12 месяцев 2025 года объемы перевозок грузов в контейнерах составляли 241 582 ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

Основные показатели

Львиная доля перевозок – 59% – пришлась на экспорт. Импорт составил 30%, а внутренние маршруты охватили 11% объема.

Аграрный сектор продолжает доминировать на рельсах. Несмотря на то, что по сравнению с 2024 годом доля зерновых уменьшилась, они уверенно заняли первое место.

Рейтинг основных грузов за 2025 год:

зерновые - 26% (более 62,9 тыс. ДФЭ);

черные металлы - 19% (46,4 тыс. ДФЭ);

жмыхи и шроты - 12%;

масло – 7%;

синтетические смолы – 5%.

По словам Ткачева, в конце года, в ноябре и декабре, объемы перевозки жмыхов и дробей выросли настолько, что обошли черные металлы. Таким образом, продукты переработки агропродукции фактически стали "серебряным призером" зимнего сезона.

Логистические маршруты

Экспортные контейнеры выходили из страны двумя основными путями. Через морские порты было отправлено 42% грузов, в то время как большая часть — 58% — пошла через сухопутные пограничные переходы в страны Европы.

Это свидетельствует о том, что железнодорожная логистика из-за западных границ остается ключевой для украинских экспортеров, обеспечивая стабильность торговых связей даже в сложные времена.

Напомним, с первой декады декабря железнодорожным транспортом перевезено на экспорт 872,3 тысячи тонн зерна. Этот результат на 9% выше аналогичного периода ноября, хотя он и остается на 3,2% ниже прошлогоднего показателя декабря.