Экспорт зерновых "Укрзализныцей" в декабре вырос на 9%: за границу перевезено более 872 тысяч тонн зерна

За первую декаду декабря железнодорожным транспортом перевезено на экспорт 872,3 тысяч тонн зерна. Этот результат на 9% выше аналогичного периода ноября, хотя он и остается на 3,2% ниже прошлогоднего показателя декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

По данным заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, логистика украинского зерна в распределении потоков за первые 10 дней декабря выглядит так:

морские порты — около 90% всего зерна следует именно сюда, что подчеркивает критическую важность морского пути для экспорта зерновых;

западные границы – через сухопутные пограничные переходы транспортируется около 10% экспортного объема.

В целом за этот период железная дорога перевезла 940,3 тысяч тонн зерновых грузов (включая внутренние перевозки), что на 2,8% больше, чем в ноябре.

Динамика нагрузки

Несмотря на активный экспорт, именно погрузка зерна непосредственно на станциях железной дороги в декабре продемонстрировала небольшое снижение. Показатель составил 784,9 тысяч тонн. Это на 5,7% меньше ноябрьских цифр и на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Передача зерновых грузов

За указанный период объемы среднесуточной передачи зерновых грузов "Укрзализныцей" выросли в направлении всех соседних стран. Общий показатель передачи зерна и дробей достиг 206 вагонов в сутки.

Венгрия остается лидером по общему количеству. В среднем через границу проходят 49,7 вагона с зерном в день. В направлении Словакии - 34,3 вагона. Через украинско-польские переходы ежесуточно следуют 13,8 вагона с зерном. Румыния добавила 1,4 вагона к своему среднесуточному показателю, который теперь составляет 12,8 единицы.

Как сообщалось ранее, в ноябре "Укрзализныця" значительно увеличила объемы перевозки зерновых грузов на экспорт. За первые 25 суток железнодорожной сетью было экспортировано 2 миллиона 132 тысячи тонн зерновых, что на 31% больше, чем в октябре, и на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года.