Лідером за обсягами контейнерних перевезень залізницею у 2025 році стали зернові: деталі

Зернові із часткою 26% посіли перше місце серед вантажів, що транспортували залізницею в контейнерах у 2025 році. За 12 місяців 2025 року обсяги перевезень вантажів у контейнерах становили 241582 ДФЕ (двадцятифутовому еквіваленті).

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Основні показники

Левова частка перевезень — 59% — припала на експорт. Імпорт склав 30%, а внутрішні маршрути охопили 11% обсягу.

Аграрний сектор продовжує домінувати на рейках. Попри те, що порівняно з 2024 роком частка зернових зменшилася, вони впевнено посіли перше місце.

Рейтинг основних вантажів за 2025 рік:

зернові — 26% (понад 62,9 тис. ДФЕ);

чорні метали — 19% (46,4 тис. ДФЕ);

макуха та шроти — 12%;

олія — 7%;

синтетичні смоли — 5%.

За словами Ткачова, наприкінці року, у листопаді та грудні, обсяги перевезення макухи та шротів зросли настільки, що обійшли чорні метали. Таким чином, продукти переробки агропродукції фактично стали "срібним призером" зимового сезону.

Логістичні маршрути

Експортні контейнери виходили з країни двома основними шляхами. Через морські порти було відправлено 42% вантажів, тоді як більша частина — 58% — пішла через сухопутні прикордонні переходи до країн Європи.

Це свідчить про те, що залізнична логістика через західні кордони залишається ключовою для українських експортерів, забезпечуючи стабільність торговельних зв'язків навіть у складні часи.

Нагадаємо, за першу декаду грудня залізничним транспортом перевезено на експорт 872,3 тисячі тонн зерна. Цей результат на 9% вищий за аналогічний період листопада, хоча він і залишається на 3,2% нижчим за торішній показник грудня.