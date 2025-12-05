За 11 місяців "Укрзалізниця" перевезла на експорт понад 23 млн тонн зернових: на 26% менше, ніж торік

За 11 місяців 2025 року "Укрзалізниця" перевезла на експорт 23 млн 304,7 тис. т зернових вантажів. Показник на 26% нижчий за торішній. Загалом за січень–листопад перевезено 26 млн 445 тис. т зернових, що на 28% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Rail.Insider.

Зростання обсягів у листопаді

Незважаючи на загальне річне зниження, листопад 2025 року показав позитивну динаміку порівняно з попереднім місяцем.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, навантаження зернових на залізничній мережі у листопаді склало 2 млн 743 тис. т. Це зростання на 10,9% порівняно із жовтнем.

Загальний обсяг перевезення зернових вантажів у листопаді становив 2 млн 915,5 тис. т, демонструючи зростання на 16% до жовтня 2025.

Обсяг експорту зернових залізницею у листопаді досяг 2 млн 571,1 тис. т, що на 23% більше, ніж у жовтні. Втім, порівняно з листопадом 2024 року, показники перевезення та навантаження скоротилися незначно (на 1,4% та 0,3% відповідно).

Напрямки перевезень

Стратегічним напрямком для експорту українського зерна залишаються морські порти.

Частка зернових вантажів, що транспортується у напрямку портів, становить 92%. Відповідно, через західні прикордонні переходи прямує лише 8% від загального обсягу експорту.

Раніше повідомлялося, що заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" може стати критичним для аграріїв і підірвати експорт. Очікується, що вже з 1 січня 2026 року перевезення подорожчають на 27%, а через пів року тарифи зростуть ще на 11%.