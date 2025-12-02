Запланована подія 2

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" може підірвати аграрний експорт

Укрзалізниця
Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення критично вплине на агроекспорт / Shutterstock

Заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" може стати критичним для аграріїв і підірвати експорт. Очікується, що вже з 1 січня 2026 року перевезення подорожчають на 27%, а через пів року тарифи зростуть ще на 11%.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Він нагадав, що в Україні наразі зібрано врожай, показники якого перевищують минулорічні, з майже 90% запланованих площ.

"Водночас постає питання ефективного експорту, адже його темпи сповільнилися. Порівняно з минулим роком ми відстаємо приблизно на 6 мільйонів тонн. Причина — як затримки в польових роботах, так і удари ворога по портовій інфраструктурі", - констатував Марчук.

Він наголосив, що заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" з 1 січня 2026 року може стати критичним для аграріїв.  Експерт вважає, що такий підхід є несправедливим і економічно необґрунтованим.

"Аграрна продукція вже є найдорожчою у перевезеннях, тоді як будівельна чи вугільна галузь фактично дотуються державою. За підрахунками ВАР, додаткове фінансове навантаження на виробників через нові тарифи становитиме понад $200 млн на рік", - зауважив Марчук.

Він додав, що аграрні асоціації вже звернулися до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з вимогою невідкладно зупинити заплановане підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, щоб не допустити ухвалення рішень, які підірвуть конкурентоспроможність українського експорту та фінансову стабільність виробників.

Збільшення тарифів УЗ

В грудні 2024 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення". Збільшені тарифи запрацювали з 1 лютого 2025 року.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціаціяЄвропейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Наразі "Укрзалізниця" планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів — на 27% у 2025 році та ще на 11% із 1 січня 2026 року. Сумарне підвищення складе понад 40%. 

Автор:
Світлана Манько