Україна завершує жнива: зібрано понад 52 млн тонн зернових

Станом на кінець листопада в Україні зібрано 52,2 млн тонн зернових культур, що становить 89% від запланованих площ. Найвищі показники демонструють Хмельницька, Чернігівська та Вінницька області, тоді як збір соняшнику, сої та ріпаку майже завершено.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

В Україні завершується збір урожаю

Зокрема, зібрано:

Пшениці – 22 960,2 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га.

Ячменю – 5 419,1 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га.

Гороху – 672,5 тис. тонн на площі 275,1 тис. га.

Кукурудзи – 22 486,2 тис. тонн на площі 3 309.7 тис. га, що становить 75% засіяних площ.

Загальний обсяг зібраних інших зернових та зернобобових культур становить 898,1 тис. тонн, які було зібрано з площі 327,8 тис. гектарів. Найвищі показники збору зафіксовано у кількох регіонах країни. Лідерами за обсягами врожаю стали Хмельницька область, де намолочено 4 889,1 тис. тонн, Чернігівська - 4 763,8 тис. тонн та Вінницька - 4 636,8 тис. тонн.

Також до п’ятірки областей-лідерів увійшли Одеська область із показником 4 067,7 тис. тонн та Полтавська область, де зібрано 3 890,7 тис. тонн зернових з відповідних посівних площ.

Станом на 28 листопада в Україні зібрано 17 079,3 тис. тонн олійних культур. Найбільшу частку в цьому обсязі становить соняшник - 9 019,3 тис. тонн, який було зібрано з площі 4 800,3 тис. гектарів. Урожай сої склав 4 743,2 тис. тонн із площі 2 000,4 тис. гектарів, а ріпаку - 3 316,7 тис. тонн із площі 1 260,2 тис. гектарів.

Загалом збір соняшнику проведено з 93% засіяних площ, сої - з 97%, тоді як жнива ріпаку вже повністю завершені.

Окрім цього, аграрії накопали 10 274,1 тис. тонн цукрових буряків із площі 192,2 тис. гектарів, що відповідає 97% від загального обсягу посівів цієї культури.

"Українські аграрії вже четвертий рік поспіль завершують жнива в умовах повномасштабної війни і знову демонструють надзвичайну стійкість та гарні результати. Очікується до 60 млн тонн зернових, до 20 млн тонн олійних культур. Зібраного врожаю повністю достатньо для забезпечення українців продовольством та формування стабільної кормової бази для тваринницької галузі", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Зазначається, що також в Україні фактично завершено посів озимих культур.

Аграрії засіяли 6 429,9 тис. га культур. Зокрема, пшениці - 4 692,8 тис. га, ячменю – 586,1 тис. га, жита – 66,3 тис. га, ріпаку - 1 084,7 тис. га. У порівнянні з минулим сезоном структура посівних площ залишається загалом стабільною. Основний акцент зберігається на озимій пшениці, яка традиційно формує продовольчу основу країни. Це означає, що аграрії вже заклали основу врожаю 2026 року.

Нагадаємо, в Україні темпи експорту кукурудзи відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік).