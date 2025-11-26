Ціни на кукурудзу в Україні залишаються високими: експорт відстає від минулорічних показників

В Україні темпи експорту відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т кукурудзи (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік). Експортні ціни на січневі поставки знижуються, слідуючи за світовими трендами, але дефіцит пропозиції підтримує високі ціни на спотові грудневі поставки в портах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ціни на кукурудзу в Україні

Експортні ціни на українську кукурудзу за тиждень зросли на 50 грн/т до 9950 – 10050 грн/т завдяки зміцненню курсу долара. Проте ціни у валюті залишилися на рівні 209 – 210 $/т за поставки в листопаді-грудні до чорноморських портів, тоді як січневі контракти пропонуються вже по 207 – 208 $/т.

Станом на 20 листопада в Україні зібрано 20,84 млн т кукурудзи з 71% площ (врожайність 6,68 т/га). Це менше, ніж торік на цю ж дату (23,62 млн т з 94% площ), але підтверджує загальні прогнози врожаю на рівні 31-32 млн т.

Логістичні проблеми, спричинені браком водіїв та постійними атаками російських безпілотників (що призводить до зупинок приймання в портах та підвищення вартості використання вагонів), значно підвищують вартість перевезень. Це стимулює частину виробників відкласти активні поставки на січень-березень в очікуванні кращої логістики.

Ситуація на світовому ринку

На світовому ринку ціни продовжують падати. Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго за тиждень знизилися на 3,2% до 166,5 $/т через завершення збирання рекордного врожаю у США та посилення конкуренції з Південною Америкою.

Сприятлива для сівби сої та кукурудзи погода в Південній Америці (зокрема, засіяно понад 80% площ кукурудзою першого врожаю в Бразилії та 37% в Аргентині) активізує продажі кукурудзи старого врожаю з Бразилії. За прогнозами ANEC, Бразилія у листопаді експортує 6,11 млн т кукурудзи, активно знижуючи ціни.

Це посилює конкуренцію з американською кукурудзою на міжнародних ринках. Південнокорейські імпортери вже закупили щонайменше 324 тис. т кукурудзи, більша частина якої – дешева бразильська (лише 68 тис. т поставлено з США за ціною 248,9 $/т C&F, що нижче, ніж тижнем раніше).

Світовий ринок насичується пропозиціями, і покупці стримують закупівлі, очікуючи на подальше зростання конкуренції між постачальниками з США, Бразилії та України.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігалася знижувальна цінова динаміка на фуражну кукурудзу. Станом на 21 листопада ціни в більшості регіонів знизилися на 100 – 200 грн/т і фіксувалися в межах 8500 – 9300 грн/т СРТ.