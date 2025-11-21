В Україні знизилися ціни на фуражну кукурудзу, але експортний попит стримує падіння

Протягом поточного тижня в Україні спостерігається знижувальна цінова динаміка на фуражну кукурудзу. Станом на 21 листопада ціни в більшості регіонів знизилися на 100 – 200 грн/т і фіксуються в межах 8500 – 9300 грн/т СРТ. Лише у південному регіоні ціна сягає 9800 грн/т СРТ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

Як зазначають аналітики, попит на зернову з боку переробних підприємств є доволі високим. Проте переробники намагаються знизити закупівельні ціни через:

високі затрати на логістику;

зниження якості зернової через високі показники вологи (у деяких випадках перевищували 26%).

Незважаючи на це, підвищувальна цінова динаміка на експортному ринку та високий попит з боку трейдерів продовжують надавати підтримку цінам, не дозволяючи їм суттєво обвалитися.

Світовий ринок кукурудзи

Прогнози кращого, ніж очікували, врожаю у Сполучених Штатах продовжують чинити тиск на котирування кукурудзи. Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго, які перед звітом продемонстрували спекулятивне зростання на 3,3%, після публікації впали на 2,8% і наразі тримаються на рівні $169,3/т.

Зниження котирувань на американську кукурудзу дозволило імпортерам з Південної Кореї придбати цього тижня великі партії значно дешевше. 18 листопада корейська KFA (Асоціація виробників кормів Південної Кореї, яка закуповує фуражну кукурудзу) закупила 65 тис. т кукурудзи зі США за ціною $252,48/т C&F, тоді як тижнем раніше ціна сягала $255,9 – $265,5/т C&F.

Нагадаємо, експорт кукурудзи з України в жовтні значно скоротився порівняно з аналогічним показником минулого сезону, впавши на 51%. Загальний обсяг експорту склав близько 941 тис. тонн.