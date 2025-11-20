В Україні зросли експортні ціни на кукурудзу, але темпи продажів залишаються низькими

Експортні цінина українську кукурудзу за тиждень зросли ще на 100 грн/т, досягнувши 9900 – 10000 грн/т (209 – 210 $/т) з доставкою до чорноморських портів. Проте, трейдери пропонують такі ціни лише на поставки в листопаді-грудні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням дані Електронної зернової біржі України.

На січневі поставки ціни вже складають 206 – 208 $/т, що чітко свідчить про посилення конкуренції за покупців на світовому ринку. Темпи експорту української кукурудзи залишаються низькими: з початку сезону (станом на 17 листопада) експортовано лише 2,68 млн т (проти 6,74 млн т торік) із прогнозованих 24,5 млн т.

Україна продовжує стикатися зі значними викликами на світовому ринку кукурудзи. Через введення мит із боку ЄС, країна втрачає свій основний за останні роки напрямок відвантажень – Європу. З 1 липня 2025 року ЄС імпортував 5,6 млн т кукурудзи, з яких частка України становить лише 16% (919 тис. т). Це значне падіння, оскільки раніше Україна забезпечувала понад 50% імпорту кукурудзи до країн євроблоку. Зараз основними постачальниками до Європи є Бразилія (64%) та США (21%).

Світовий ринок кукурудзи

Досить "ведмежий" звіт попиту та пропозиції від USDA (Міністерство сільського господарства США) та прогнози кращого, ніж очікували, врожаю у Сполучених Штатах продовжують чинити тиск на котирування кукурудзи. Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго, які перед звітом продемонстрували спекулятивне зростання на 3,3%, після публікації впали на 2,8% і наразі тримаються на рівні $169,3/т.

Зниження котирувань на американську кукурудзу дозволило імпортерам з Південної Кореї придбати цього тижня великі партії значно дешевше. Наприклад, 18 листопада асоціація KFA (Асоціація виробників кормів Південної Кореї, яка закуповує фуражну кукурудзу) закупила 65 тис. т кукурудзи зі США за ціною $252,48/т C&F, тоді як тижнем раніше ціна сягала $255,9 – $265,5/т C&F.

Нагадаємо, експорт кукурудзи з України в жовтні значно скоротився порівняно з аналогічним показником минулого сезону, впавши на 51%. Загальний обсяг експорту склав близько 941 тис. тонн.