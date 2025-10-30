Запланована подія 2

Фуражна кукурудза на експортному ринку України зросла в ціні: які причини

кукурудза
Фуражна кукурудза зросла у ціні. / Freepik

На українському експортному ринку з початку минулого тижня спостерігається стійке підвищення закупівельних цін на фуражну кукурудзу. Ціни попиту в портах Великої Одеси зросли в середньому на $2/т і станом на 30 жовтня 2025 року фіксуються в межах $200-$210/т CPT-порт (поставка до узгодженого пункту призначення). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію АПК-Інформ.

У той же час, в портах Дунаю підвищення склало $1-$2/т, а ціни зафіксовані в діапазоні $198-$208/т CPT-порт. Зростання цін у гривневому еквіваленті склало 200-300 грн/т (до 9500-9900 грн/т CPT-порт).

Фактори, що підтримують зростання цін:

  • проблеми зі збиранням врожаю, що спричиняють затримки; 
  • ускладнення з логістикою та стримана пропозиція від сільгоспвиробників; 
  • зростання світових біржових котирувань; 
  • додаткову підтримку надає зменшення курсу національної валюти по відношенню до долара США.

Крім того зростання конкуренції на світовому ринку обмежує подальше суттєве підвищення вартості української кукурудзи.

Раніше повідомлялося, що через високу вологість та пріоритет фермерів на соняшник, збирання кукурудзи йде повільно. Це продовжує затримувати поставки в порт і підтримує закупівельні ціни на високому рівні.

Автор:
Тетяна Ковальчук