Фуражная кукуруза на экспортном рынке Украины выросла в цене: какие причины

кукуруза
Фуражная кукуруза выросла в цене. / Freepik

На украинском экспортном рынке с начала минувшей недели наблюдается стойкое повышение закупочных цен на фуражную кукурузу. Цены спроса в портах Одессы выросли в среднем на $2/т и по состоянию на 30 октября 2025 года фиксируются в пределах $200-$210/т CPT-порт (поставка в согласованный пункт назначения).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию АПК-Информ.

В то же время, в портах Дуная повышение составило $1-$2/т, а цены зафиксированы в диапазоне $198-$208/т CPT-порт. Рост цен в гривневом эквиваленте составил 200-300 грн/т (до 9500-9900 грн/т CPT-порт).

Факторы, поддерживающие рост цен:

  • проблемы с уборкой урожая, вызывающие задержки;
  • усложнение с логистикой и сдержанное предложение от сельхозпроизводителей;
  • рост мировых биржевых котировок;
  • дополнительную поддержку оказывает уменьшение курса национальной валюты по отношению к доллару США.

Кроме того, рост конкуренции на мировом рынке ограничивает дальнейшее существенное повышение стоимости украинской кукурузы.

Ранее сообщалось, что из-за высокой влажности и приоритета фермеров на подсолнечник, уборка кукурузы идет медленно. Это продолжает задерживать поставки в порт и поддерживает закупочные цены на высоком уровне.

Автор:
Татьяна Ковальчук