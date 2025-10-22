Из-за отставания сбора кукурузы в Украине закупочные цены на высоком уровне: какая ситуация на рынке

В Украине остановка затяжных осадков позволила ускорить сбор подсолнечника и сои. Однако из-за высокой влажности и приоритета фермеров на подсолнечник, уборка кукурузы идет медленно. Это продолжает задерживать поставки в порт и поддерживает закупочные цены на высоком уровне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Экспорт и цены на украинскую кукурузу

Экспортные цены спроса на кукурузу в Украине в течение недели оставались на уровне 202 – 204 $/т или 9500 – 9650 грн/т с доставкой в черноморские порты. Трейдеры сообщают, что продажи активизируются и "практически приобретены нужные на ноябрь объемы", а на спотовые поставки в октябре предлагаются более высокие цены.

Переработчики также предлагают высокие цены на кукурузу на уровне 8500 – 9100 грн/т с поставкой на заводы, дополнительно сдерживающей поставки в порт.

Цены спроса на западной границе продолжают снижаться и уже упали до 182 – 183 €/т или 211 – 212 $/т FCA (загружено в евровагон на венгерской или словацкой границе) с поставкой в ноябре.

Ситуация на мировом рынке

Дешевая американская и бразильская кукуруза вытесняет дорогую украинскую с традиционных рынков. Ожидается снижение экспортного спроса в ноябре и декабре, а также снижение цен.

Доля Украины снизилась до 17% (720 тыс. т) по сравнению с 50% в прошлом сезоне. Основные поставщики в ЕС: Бразилия (2,4 млн. т) и США (900 тыс. т).

Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго в течение прошлой недели выросли на 1,5% до 165,2 $/т (-0,5% в месяц), благодаря поддержке от активного экспорта из США, а в целом в 2025/26 МГ достиг 9,4 млн т, что на 61% превышает сезон (75,6 млн т).

По оценкам Atria Brokers, перспективы украинского экспорта в Китай "становятся все мрачнее", ведь спрос остается слабым из-за высокого местного урожая.

Ценовая конкурентоспособность Бразилии "фактически уничтожила шансы Украины на новые контракты". Украинская кукуруза предлагается по 213 $/т FOB плюс 46–47 $/т фрахт (итого около 259 $/т CIF).

Бразильская кукуруза стоит около 245$/т CIF (отгрузка во второй половине ноября). Кроме того, Китай импортировал 10–12 панамаксов бразильской кукурузы (июль-сентябрь), использовав часть квоты на импорт в 7,2 млн т на 2025 год.

