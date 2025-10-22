Через відставання збору кукурудзи в Україні закупівельні ціни на високому рівні: яка ситуація на ринку

В Україні зупинення затяжних опадів дозволило прискорити збирання соняшника та сої. Проте через високу вологість та пріоритет фермерів на соняшник, збирання кукурудзи йде повільно. Це продовжує затримувати поставки в порт і підтримує закупівельні ціни на високому рівні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Експорт та ціни на українську кукурудзу

Експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні протягом тижня залишалися на рівні 202 - 204 $/т або 9500 - 9650 грн/т з доставкою до чорноморських портів. Трейдери повідомляють, що продажі активізуються і "практично придбані потрібні на листопад об'єми", а на спотові поставки у жовтні пропонуються вищі ціни.

Переробники також пропонують високі ціни на кукурудзу на рівні 8500 - 9100 грн/т з поставкою на заводи, що додатково стримує поставки в порт.

Ціни попиту на західному кордоні продовжують знижуватися та вже впали до 182 - 183 €/т або 211 - 212 $/т FCA (завантажено у євровагон на угорському або словацькому кордоні) з поставкою у листопаді.

Ситуація на світовому ринку

Дешева американська та бразильська кукурудза витискає дорогу українську з традиційних ринків. Очікується зниження експортного попиту в листопаді та грудні, а також зниження цін.

Частка України знизилася до 17% (720 тис. т) порівняно з 50% у минулому сезоні. Основні постачальники до ЄС: Бразилія (2,4 млн т) та США (900 тис. т).

Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго протягом минулого тижня виросли на 1,5% до 165,2 $/т (-0,5% за місяць), завдяки підтримці від активного експорту зі США, а загалом у 2025/26 МР сягнув 9,4 млн т, що на 61% перевищує торішні темпи та складає 12% від прогнозу експорту на сезон (75,6 млн т).

За оцінками Atria Brokers, перспективи українського експорту до Китаю "стають дедалі похмурішими", адже попит залишається слабким через високий місцевий врожай.

Цінова конкурентоспроможність Бразилії "фактично знищила шанси України на нові контракти". Українська кукурудза пропонується по 213 $/т FOB плюс 46–47 $/т фрахт (разом близько 259 $/т CIF).

Бразильська кукурудза коштує близько 245 $/т CIF (відвантаження у другій половині листопада). Крім того Китай імпортував 10–12 панамаксів бразильської кукурудзи (липень-вересень), використавши частину квоти на імпорт у 7,2 млн т на 2025 рік.

Раніше повідомлялося, що проблеми з якістю можуть обмежити експорт української кукурудзи.