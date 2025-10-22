Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Проблеми з якістю можуть обмежити експорт української кукурудзи

кукурудза
Проблеми з якістю української кукурудзи обмежують її експорт / Depositphotos

Попри гарні врожайні перспективи, український ринок кукурудзи стикається з низкою викликів — затримками збиральної кампанії, проблемами з якістю зерна через вологу та слабкою експортною активністю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

"Кукурудза менше боїться вологої погоди, ніж інші культури, але є одна проблема — мітотоксини. Вони з’являються, коли зерно довго контактує з вологою. Таке вже було у 2022 році, коли частина врожаю втратила експортну якість. Європейці дуже уважно перевіряють ці партії, і кукурудза з підвищеним рівнем мітотоксинів може просто не поїхати на експорт", — зазначають експерти.

Вони зауважують, що перші випадки підвищеного вмісту мітотоксинів уже фіксуються у північних регіонах країни, особливо це стосується Чернігівської та Сумської областей.

"Поточна погода лише сприяє розвитку цієї проблеми. Якщо ситуація не зміниться, ми можемо отримати системні проблеми з якістю кукурудзи", — наголошують аналітики.

Вони додають, що ще один фактор, який гальмує ринок, — відставання темпів збору врожаю та затримки з постачанням у порти. Через опади техніка стоїть у полі, а кукурудза має високу вологість — у центральних областях до 20%, а на півночі до 35%.  Тому зерно треба просушити, а це забирає час

"Експорт кукурудзи зараз дуже слабкий — лише 289 тисяч тонн на 20 жовтня, тоді як потрібно хоча б мільйон", — підкреслюють експерти.

Вони прогнозують, що через обмежену пропозицію спотові ціни на внутрішньому ринку можуть зрости.

Експерти очікують, що найближчими тижнями ситуація залишатиметься напруженою: погодні умови не сприяють швидкому збору врожаю, а ризики з якістю зерна можуть обмежити експортний потенціал української кукурудзи.

Зауважимо, що частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу знизилася до 17%, тоді як минулого року вона становила майже 50%. 

В Україні продовжує дешевшати фуражна кукурудза

В Україні в секторі фуражної кукурудзи на минулому тижні спостерігалось подальше зниження цін, повідомляє "АПК-Інформ".

Ціни попиту на фуражну кукурудзу фіксувались найчастіше в межах 8500-9100 грн/т СРТ.

Проте більшість аграріїв не поспішали з реалізацією зернової, а пропонували її за максимальними цінами.

Нагадаємо, станом на 17 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 34,75 млн тонн зернових культур на площі 7,98 млн га. Кукурудзи зібрали 4,91 млн тонн на площі 0,9 млн га (15% засіяних площ).

Автор:
Світлана Манько