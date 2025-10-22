Ціни на український соняшник зросли: аналіз причин та прогноз врожаю

Покращення погодних умов в Україні дозволило минулого тижня наростити темпи збирання соняшнику, що дещо знизило стурбованість переробників щодо обсягів та якості насіння. При цьому закупівельні ціни залишались на високому рівні завдяки значному попиту на соняшникову олію. Ціни на соняшник за тиждень зросли ще на 300-500 грн/т до 27800 – 28800 грн/т або 590 – 610 $/т без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Суха, хоча й прохолодна погода цього тижня сприятиме завершенню збирання соняшнику та сої, але виробники відмічають зниження врожайності. Водночас, якість соняшнику на заході краща, ніж очікувалось раніше.

Врожай соняшника в Україні прогнозується на рівні 10-10,5 млн т порівняно з 11 млн т у минулому сезоні. Через це переробники активно скуповують всі запропоновані об'єми для максимального завантаження виробництва.

Цінова динаміка

Деякі переробники знизили ціну і припинили приймання через відсутність вільних складів, тоді як інші продовжують купувати та піднімають ціни. Спотові ціни попиту на соняшникову олію в Україні виросли ще на 20-30 $/т до 1230–1245 $/т з доставкою до портів у жовтні - листопаді.

На ринках соняшникового шроту триває обвал цін. Ціни попиту на соняшниковий шрот за тиждень впали на 5 $/т до 205-210 $/т з доставкою до портів, а попит з боку ЄС практично відсутній. Українські експортери орієнтуватимуться переважно на ринки ЄС.

Ситуація на світових ринках

Слід врахувати, що обвал цін на шрот викликаний зростанням пропозиції ріпакового та соєвого шроту в ЄС. Ціни на ріпаковий шрот в ЄС впали до рівня 185-200 Є/т через велику пропозицію та тиск низьких цін на фуражну кукурудзу та пшеницю на світовому ринку. Ціни на російську олію за тиждень зросли на 10-20 $/т до 1200–1210 $/т FOB.

Казахстан та РФ закінчують збирання врожаїв соняшнику, які оцінюються у 2,5 та 17,5 млн т відповідно. Це значно перевищить минулорічні 1,8 та 16 млн т і продовжить нарощувати пропозиції соняшникової олії нового врожаю, особливо на ринках Китаю та Індії.

Раніше повідомлялося, що попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.