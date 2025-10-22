Цены на украинский подсолнечник выросли: анализ причин и прогноз урожая

Улучшение погодных условий в Украине позволило на прошлой неделе нарастить темпы уборки подсолнечника, что снизило обеспокоенность переработчиков относительно объемов и качества семян. При этом закупочные цены оставались на высоком уровне, благодаря значительному спросу на подсолнечное масло. Цены на подсолнечник за неделю выросли еще на 300-500 грн/т до 27 800 – 28 800 грн/т или 590 – 610 $/т без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Сухая, хоть и прохладная погода на этой неделе будет способствовать завершению сбора подсолнечника и сои, но производители отмечают снижение урожайности. В то же время качество подсолнечника на западе лучше, чем ожидалось ранее.

Урожай подсолнечника в Украине прогнозируется на уровне 10-10,5 млн т по сравнению с 11 млн т в прошлом сезоне. Поэтому переработчики активно скупают все предлагаемые объемы для максимальной загрузки производства.

Ценовая динамика

Некоторые переработчики снизили цену и прекратили приемку из-за отсутствия свободных складов, в то время как другие продолжают покупать и поднимают цены. Спотовые цены спроса на подсолнечное масло в Украине выросли еще на 20-30$/т до 1230–1245$/т с доставкой в порты в октябре-ноябре.

На рынках подсолнечного шрота идет обвал цен. Цены спроса на подсолнечный шрот за неделю упали на 5$/т до 205-210$/т с доставкой в порты, а спрос со стороны ЕС практически отсутствует. Украинские экспортеры будут ориентироваться преимущественно на рынки ЕС.

Ситуация на мировых рынках

Следует учесть, что обвал цен на шрот вызван ростом предложения рапсового и соевого шрота в ЕС. Цены на рапсовый шрот в ЕС упали до уровня 185-200 Е/т из-за большого предложения и давления низких цен на фуражную кукурузу и пшеницу на мировом рынке. Цены на российское масло за неделю выросли на 10-20$/т до 1200–1210$/т FOB.

Казахстан и РФ заканчивают уборку урожаев подсолнечника, которые оцениваются в 2,5 и 17,5 млн т соответственно. Это значительно превысит 1,8 и 16 млн т прошлого года и продолжит наращивать предложения подсолнечного масла нового урожая, особенно на рынках Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.