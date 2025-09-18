Стоимость подсолнечника в Украине увеличивается: дефицит сырья поддерживает высокие цены

В Украине продолжается жатва подсолнечника, но из-за обильных осадков на западе и севере страны они замедлились. Это создает дефицит сырья и поддерживает высокие цены на подсолнечник на уровне 26500 – 27500 грн/т (или $565 – $585/т) без НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

В Украине уже обмолочено только 570,3 тыс. га, из которых собрано 885,3 тыс. т подсолнечника со средней урожайностью 1,55 т/га. Ожидается, что урожайность в центральных и западных областях будет выше, чем в прошлом году.

Переработчики, успешно реализовавшие подсолнечное масло по высоким ценам, готовы платить больше за подсолнечник с немедленной доставкой. Это создает благоприятные условия для фермеров, которым следует ускорить продажу.

Несмотря на это, дальнейший рост цен может быть ограничен из-за падения стоимости подсолнечного масла. В Украине цены на растительное масло за неделю снизились на $10-20/т до $1170-$1190/т с доставкой в порты Черного моря.

Кроме того, цены на рапс и сою в Украине после введения экспортных пошлин упали на 1000-1500 грн/т, что делает их менее привлекательными для переработчиков по сравнению с подсолнечником.

Ситуация на мировом рынке

В России обмолочено лишь 14% площадей, средняя урожайность составляет 1,23 т/га, что на 28% меньше, чем в прошлом году из-за засухи. Однако, общее производство подсолнечника в стране, вероятно, вырастет благодаря более высокой урожайности в центральных и восточных регионах. Цены на российское масло также снизились до $1180-$1190/т FOB.

Цены на подсолнечное масло из Казахстана снизились до $1130-$1150/т на границе с Китаем на фоне прогнозов увеличения урожая.

Напомним, по состоянию на 12 версня цена на исокоолеиновый подсолнечник старта вала от 31300 грн/т, а за большие объемы они готовы платить более 33000 грн/т.