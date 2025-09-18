Вартість соняшнику в Україні зростає: дефіцит сировини підтримує високі ціни

В Україні тривають жнива соняшнику, але через рясні опади на заході та півночі країни вони сповільнилися. Це створює дефіцит сировини та підтримує високі ціни на соняшник на рівні 26 500 – 27 500 грн/т (або $565 – $585/т) без ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

В Україні вже обмолочено лише 570,3 тис. га, з яких зібрано 885,3 тис. т соняшнику з середньою врожайністю 1,55 т/га. Очікується, що врожайність в центральних та західних областях буде вищою, ніж минулого року.

Переробники, які успішно реалізували соняшникову олію за високими цінами, готові платити більше за соняшник з негайною доставкою. Це створює сприятливі умови для фермерів, яким варто прискорити продаж.

Попри це, подальше зростання цін може бути обмеженим через падіння вартості соняшникової олії. В Україні ціни на олію за тиждень знизилися на $10-20/т до $1170-$1190/т з доставкою в порти Чорного моря.

Крім того, ціни на ріпак та сою в Україні після введення експортних мит впали на 1000-1500 грн/т, що робить їх менш привабливими для переробників порівняно з соняшником.

Ситуація на світовому ринку

В Росії обмолочено лише 14% площ, середня врожайність становить 1,23 т/га, що на 28% менше, ніж минулого року, через посуху. Однак, загальне виробництво соняшнику в країні, ймовірно, зросте завдяки вищій врожайності в центральних та східних регіонах. Ціни на російську олію також знизилися до $1180-$1190/т FOB.

Ціни на соняшникову олію з Казахстану знизилися до $1130-$1150/т на кордоні з Китаєм на тлі прогнозів збільшення врожаю.

Нагадаємо, станом на 12 версня ціна на в исокоолеїновий соняшник стартувала від 31 300 грн/т, а за великі обсяги вони готові платити понад 33 000 грн/т.