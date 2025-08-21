Україна витіснила Росію з ринку соняшникової олії Індії: експорт у липні зріс на 57%

Протягом останніх трьох місяців Україна значно збільшила експорт соняшникової олії до Індії. У липні цей показник зріс на 57% порівняно з червнем, досягнувши 78 тис. тонн. Частка української олії в індійському імпорті вперше за два роки перевищила частку російської.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

За даними Асоціації виробників продовольчих олій Індії (SEA), у липні частка із 200 тис. тонн соняшникової олії, імпортованої Індією у липні, 39% припадає на Україну, тоді як на Росію — лише 25%, хоча до цього РФ довгий час була лідером на цьому ринку.

Аналітики пояснюють таке падіння російського експорту низькою маржею переробки та підвищенням експортного мита, що зробило їхню продукцію менш конкурентоспроможною.

Загалом з початку сезону (вересень-липень) Україна поставила до Індії 767 тис. тонн олії, що на 55% більше, ніж минулого року, і є найвищим показником з 2022 року. Індія залишається ключовим імпортером української олії.

Різке зростання цін на пальмову олію сприяло нарощуванню закупівель Індією соняшникової олії, ціни на яку з доставкою до місцевих портів виросли з 1200 $/т у червні до 1220 $/т у липні та 1230-1240 $/т у серпні. Але їх зростання обмежили низькі ціни на соєву олію, що призвело до нарощування її поставок.

Нагадаємо,у серпні внутрішні ціни на сиру соняшникову олію виросли до 58000-60000 грн/т або 1160-1200 $/т. Експортні ціни попиту на поставки в порт нижчі - вони сягнули 1145 $/т у серпні та 1100 $/т у вересні.