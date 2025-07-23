Італія, Іспанія, та Індія стали основними покупцям соняшникової олії з України: скільки грошей приніс експорт

Основними покупцями української соняшникової олії у січні-червні цього року стали Іспанія та Італія, на які прийшлося відповідно 12,88% і 12,18% експорту, та Індія – із часткою 11,77%. Ці країни витратили на придбання соняшникової олії в України $356,95 млн, $337,49 млн і $326,07 млн відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України

Загалом, за інформацією Державної митної служби України, у першому півріччі експорт української соняшникової олії склав понад 2,4 млн тонн, а виторг — до $2,77 млрд.

Однак експорт ріпакової олії скоротився у цей період порівняно із січнем-червнем 2024 року в 3,6 рази до 19,99 млн тонн, відповідно виторг був меншим у 2,9 рази і становив $58,02 млн.

Основними покупцями української ріпакової олії були Нідерланди, на які припало 39,29% експортованого обсягу, що принесло Україні $7,75 млн, Німеччина – 21,44% ($4,23 млн), Словаччина – 13,13% ($2,591 млн).

Крім того Україна цьогоріч наростила експорт соєвої олії на 52% у першому півріччі проти з 287,05 млн тонн рік тому і збільшила виторг удвічі – до $295,03 млн.

Серед найбільш активних покупців української соєвої олії були Польща – 63,97% експорту на $188,74 млн, Індія – 9,02% на $26,62 млн, Німеччина – 4,04% на $11,93 млн.

Нагадаємо, переробка соняшнику в Україні у червні скоротилася до близько 1 млн т, що на 11% менше, ніж у травні. Всього за вересень-червень 2024/25 маркетингового року було перероблено близько 10,5-10,6 млн т соняшника, що на 21% менше аналогічного періоду торік.