Италия, Испания и Индия стали основными покупателям подсолнечного масла из Украины: сколько денег принес экспорт

Основными покупателями украинского подсолнечного масла в январе-июне этого года стали Испания и Италия, на которые пришлось соответственно 12,88% и 12,18% экспорта, и Индия – с долей 11,77%. Эти страны потратили на приобретение подсолнечного масла у Украины $356,95 млн, $337,49 млн и $326,07 млн соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

В целом, по информации Государственной таможенной службы Украины, в первом полугодии экспорт украинского подсолнечного масла составил более 2,4 млн тонн, а выручка — до $2,77 млрд.

Однако экспорт рапсового масла сократился в этот период по сравнению с январем-июнем 2024 года в 3,6 раза до 19,99 млн тонн, соответственно выручка была меньше в 2,9 раза и составила $58,02 млн.

Основными покупателями украинского рапсового масла были Нидерланды, на которые пришлось 39,29% экспортируемого объема, что принесло Украине $7,75 млн, Германия – 21,44% ($4,23 млн), Словакия – 13,13% ($2,591 млн).

Кроме того, Украина в этом году нарастила экспорт соевого масла на 52% в первом полугодии против 287,05 млн тонн год назад и увеличила выручку вдвое – до $295,03 млн.

Среди наиболее активных покупателей украинского соевого масла были Польша – 63,97% экспорта на $188,74 млн, Индия – 9,02% на $26,62 млн, Германия – 4,04% на $11,93 млн.

Напомним, переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась до около 1 млн т, что на 11% меньше, чем в мае. Всего за сентябрь-июнь 2024/25 маркетингового года было переработано около 10,5-10,6 млн. т подсолнечника, что на 21% меньше аналогичного периода в прошлом году.