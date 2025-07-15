В Украине почти на четверть снизилась переработка подсолнечника: заводы переходят на рапс

Переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась до 1 млн т, что на 11% меньше, чем в мае. Всего за сентябрь-июнь 2024/25 маркетингового года было переработано около 10,5-10,6 млн. т подсолнечника, что на 21% меньше аналогичного периода в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает АПК-Информ.

Переработка подсолнечника просела до самых низких уровней

Отмечается, что показатель переработки подсолнечника стал одним из самых низких с 2016/17 годов.

При этом аналитики отмечают, что на фоне ускорения экспорта подсолнечного масла в течение последних двух недель ожидается, что в июле переработка подсолнечника может увеличиться до 1,1-1,2 млн. тонн.

"В целом по итогам сезона-2024/25 переработка данной масличной, вероятнее всего, не превысит 12,5 млн тонн. В стране еще остаются определенные запасы подсолнечника, но из-за низкой маржинальности переработки данной культуры почти в течение всего сезона заводы будут пытаться увеличить прибыльность за счет других масличных".

Да, некоторые заводы проводят профилактические ремонты, планируя переход на рапс. При этом пока что в большинстве компаний ожидают решения по принятию " соево-рапсовых правок ".

Какие прогнозы

По прогнозам аналитиков, в новом сезоне переработка данного масличного может быть ограничена из-за меньшего урожая и предложения, высокой конкуренции между переработчиками и экспортерами, а также из-за снижения цен на рапсовое масло в Европе, что спровоцировано снижением цен на нефть. Однако ситуацию может изменить введение 10% экспортных пошлин на сою и рапс, что увеличит привлекательность переработки.

Напомним, что ранее бизнес отмечал недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорта масличных культур .

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.

Подсолнечника аграрии планируют собрать в этом году почти 15 млн. тонн (против 12,7 млн. тонн в 2024/25 МГ), а сои — 6,23 млн. тонн. Ожидаемый экспорт этих культур составит соответственно 14,8 млн. и 4 млн. тонн.