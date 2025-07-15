Украина экспортировала более 70 тысяч. тонн муки за два года: куда больше всего снабжали

В сезоне 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 71,3 тыс. тонн муки, из которых 66,7 тыс. тонн – пшеничное. Это почти на 28% меньше, чем в прошлом сезоне. Наибольшие объемы поставок были направлены странам ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ассоциации "Мукомолы Украины".

Куда Украина экспортирует муку

В 2024-25 маркетинговом году украинские предприятия экспортировали 66,7 тыс. тонн пшеничной муки. Это заметно меньше, чем в предыдущем сезоне, когда объем поставок достигал 92,5 тыс. тонн.

Более 46% всего экспорта пришлось на страны Европейского Союза. Крупнейшими импортерами украинской муки стали:

Молдова (20,3 тыс. тонн);

Чехия (15,3 тыс. тонн);

Палестина (10,8 тыс. тонн);

Франция (3,0 тыс. тонн);

Испания (2,9 тыс. тонн).

Экспорт других видов муки из Украины составил 4,6 тыс. тонн, что меньше по сравнению с прошлым маркетинговым годом, когда этот показатель достигал 5,4 тыс. тонн.

Доля стран ЕС в общем объеме экспорта составила 14%, в то время как в 2023/24 МГ она составляла 27%.

Среди основных импортеров этого вида продукции – Молдова (3,2 тыс. тонн), Израиль (0,5 тыс. тонн), Хорватия (0,2 тыс. тонн), а также Болгария и Испания, закупившие по 0,1 тыс. тонн. тонн.

Напомним, Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует удорожание хлеба в стране на 20% до конца 2025 года.