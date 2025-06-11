Украинцев предупредили о росте цен на хлеб: как изменится стоимость

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует подорожание хлеба в стране на 20% до конца 2025 года, однако бюджет украинских семей это не подорвет.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава ассоциации Александр Тараненко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Он прокомментировал периодически появляющуюся в СМИ информацию о том, что до конца 2025 года хлеб может подорожать на 20%.

"Не удивлюсь, если так произойдет. Все к этому идет", — заявил Тараненко

Он отметил, что отпускная цена 1 кг хлеба с хлебзавода составляет чуть более 40 грн. При этом маржа супермаркетов на хлебе по разным маркетинговым механизмам иногда достигает 30%, хотя законодательно не должна превышать 10%.

Подорожание не подорвет бюджет украинской семьи

По словам главы ВАП, сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц – около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн.

"Если цена за год увеличится на 20%, то человек будет тратить ежемесячно на хлеб на 40 грн больше. Да, для наших пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения 40 грн — это деньги. Однако говорить, что 40 грн в месяц подорвут бюджет украинской семьи, пожалуй, было бы преувеличением", — уверен эксперт.

Причины роста цен на хлеб

Среди причин подорожания хлеба Тараненко назвал рост цен на все составляющие товара – муку, дрожжи, жиры, сахар. К ним прилагается стоимость электроэнергии, логистика, а также требование государства для предприятий, критически важных для экономики и с правом бронировать персонал, повысить зарплаты до 20 тыс. грн.

"С вычетом налогов на руки люди получат 16 тыс. грн. До этого средняя зарплата в нашем бизнесе составляла 13-15-16 тыс. грн независимо от предприятия. Но когда кто-то говорит, что пекари наживаются, это совсем не так. Повышение зарплаты даже на 20-30% — это существенное увеличение расходов производителя". ВАП.

Он добавил, что рентабельность хлебного бизнеса составляет чуть выше нуля, а часто по некоторым сортам хлеба — ниже нуля.

Ржаной хлеб существенно подорожает

В маркетинговом сезоне 2025/2026 Украина столкнется со 100% дефицитом ржи, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб, рассказал глава Союза "Муки Украины" Родион Рыбчинский.

Уже сейчас в Украине перерабатывают импортную польскую рожь, а хлебопекары используют муку из стран Балтии. Такая ситуация, по словам эксперта, стала новой реальностью для отрасли.

Главной причиной дефицита, по оценкам отраслевой ассоциации, является нежелание фермеров выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности – до 40 центнеров с гектара против 60 центнеров в пшенице. Кроме того, в предыдущие годы нехватку ржи в Украине покрывали поставками из Белоруссии. Это снижало привлекательность культуры для украинских аграриев и привело к сокращению ее производства.

Заметим, по данным Госстата, в мае хлеб подорожал на 1,2% .