Українців попередили про зростання цін на хліб: як зміниться вартість

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) прогнозує подорожчання хліба в країні на 20% до кінця 2025 року, проте бюджет українських родин це не підірве.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник асоціації Олександр Тараненко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Він прокоментував інформацію, яка періодично з’являється у ЗМІ, про те, що до кінця 2025 року хліб може подорожчати на 20%.

"Не здивуюся, якщо так станеться. Все до того йде", - заявив Тараненко

Він зазначив, що наразі відпускна ціна 1 кг хліба з хлібзаводу становить трохи більше 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами інколи досягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%.

Подорожчання не підірве бюджет української сім'ї

За словами очільника ВАП, зараз українець споживає 150-200 г хліба щодня, тобто на місяць - близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн.

"Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 грн більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 грн – це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням", - переконаний експерт.

Причини зростання цін на хліб

Серед причин подорожчання хліба Тараненко назвав зростання цін на всі складові товару - борошно, дріжджі, жири, цукор. До них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тис. грн.

"З вирахуванням податків на руки люди отримають 16 тис. грн. До цього середня зарплата в нашому бізнесі становила 13-15-16 тис. грн незалежно від підприємства. Але коли хтось каже, що пекарі наживаються, це зовсім не так. Підвищення зарплати навіть на 20-30% – це суттєве збільшення витрат виробника при тому, що дохідну частину наростити не можемо", - пояснив очільник ВАП.

Він додав, що рентабельність хлібного бізнесу наразі становить трохи вище нуля, а часто по деяких сортах хліба - нижче нуля.

Житній хліб суттєво подорожчає

У маркетинговому сезоні 2025/2026 Україна зіткнеться зі 100% дефіцитом жита, що неминуче призведе до зростання цін на житній хліб, розповів голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Вже зараз в Україні переробляють імпортне польське жито, а хлібопекарі використовують борошно з країн Балтії. Така ситуація, як зазначив експерт, стала новою реальністю для галузі.

Головною причиною дефіциту, за оцінками галузевої асоціації, є небажання фермерів вирощувати жито через його нижчу врожайність – до 40 центнерів з гектара проти 60 центнерів у пшениці. Крім того, в попередні роки нестачу жита в Україні покривали поставками з Білорусі. Це зменшувало привабливість культури для українських аграріїв і призвело до скорочення її виробництва.

Зауважимо, за даними Держстату у травні хліб подорожчав на 1,2%.