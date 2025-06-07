В Украине прогнозируют 100%-ный дефицит ржи в сезоне-2025/2026: ржаной хлеб существенно подорожает

В маркетинговом сезоне 2025/2026 Украина столкнется со 100% дефицитом ржи, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на интервью директора Союза "Мукомели Украины" Родиона Рыбчинского, которое он дал агентству "Интерфакс-Украина"

По его словам, уже сейчас в Украине перерабатывают импортную польскую рожь, а хлебопекары используют муку из стран Балтии. Такая ситуация, как отметил Рыбчинский, стала новой реальностью отрасли.

Главной причиной дефицита, по оценкам отраслевой ассоциации, является нежелание фермеров выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности – до 40 центнеров с гектара против 60 центнеров в пшенице. Кроме того, в предыдущие годы нехватку ржи в Украине покрывали поставками из Белоруссии. Это снижало привлекательность культуры для украинских аграриев и привело к сокращению ее производства.

В отличие от других зерновых, рожь не является популярной экспортной культурой, поэтому спрос на нее ограничивается внутренним рынком. По состоянию на май 2025 тонна ржи стоит 12-14 тыс. грн, в то время как в 2024 году цены колебались в пределах 6–7 тыс. грн. грн.

"Это однозначно приведет к удорожанию ржаного хлеба", – подчеркнул Рыбчинский. По его словам, сегодня украинская ржаная мука стоит 18 тыс. грн за тонну, импортное – около 20 тыс. грн. грн. Для сравнения, в мае 2024 года цена составила всего 10 тыс. грн.

Кроме роста цен часть производителей хлебобулочных изделий может вообще прекратить выпекать ржаной хлеб.

По прогнозу Союза "Мукомомель Украины", следующий сезон Украина будет переживать с дефицитом ржи, покрывая потребности за счет импорта по европейским ценам. Это, вероятно, стимулирует фермеров вернуться к выращиванию ржи в 2026/2027 маркетинговом году, что постепенно стабилизирует ситуацию на рынке.

Добавим, средняя цена на пшеничную муку в Украине в марте снизилась на 15,4%. В крупнейших супермаркетах Украины 1 кг пшеничной муки продается в пределах 18-33 гривен.