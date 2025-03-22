Мука подешевела на 15,4%: сколько стоит продукт в марте и какая цена на хлеб

Средняя цена на пшеничную муку в Украине в марте снизилась на 15,4%. В крупнейших супермаркетах Украины 1 кг пшеничной муки продается в пределах 18-33 гривен. Цены на хлебобулочные изделия, такие как батон и хлеб "Бородинский", с начала года не изменились.

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Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) 21 марта опубликовала итоги ежемесячного мониторинга цен и продуктов, в том числе и на муку и хлеб.

Согласно данным мониторинга ассоциации, с начала года и до конца февраля мука стоила в среднем 30,5 грн за килограмм. В марте цена на муку резко снизилась на 15,4%. К началу марта средняя цена была 27,7 грн/кг, а к середине этого месяца она упала еще больше — до 25,8 грн/кг. Теперь стоимость, в зависимости от производителя, колеблется от 18,7 до 33 гривен за 1 кг.

Стоит отметить, что средняя цена на муку с начала 2024 года в марте выросла более чем на 11%. Тогда она составляла 23,2 грн за килограмм.

" Изменение цены (на пшеничную муку) могут быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цены пшеницы (сырья) за последний месяц остаются постоянными", - пояснили в УКАБ.

Хлебобулочные изделия с начала года сохраняют постоянную цену. Батон весом 450 г в среднем стоит 29,9 грн. В зависимости от производителя в супермаркетах цены колеблются в пределах от 26,7 до 39,2 грн. В марте прошлого года батон стоил в среднем 23,8 грн, то есть за год он подорожал на 25,63%.

Хлеб "Бородинский" весом 300 г также почти не изменился в цене — с начала года и по февраль он стоил в среднем 43,7 грн, а в марте его цена выросла всего на 30 копеек до 44 грн. Теперь цены на этот продукт колеблются в пределах от 27,2 до 47 грн. В марте 2024 года "Бородинский" в среднем стоил 39,8 грн, то есть за год этот продукт подорожал на 9,54%.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" в расчетах средней стоимости сливочного масла опиралась на данные таких источников, как Минфин, Zakaz.ua, Novus, METRO, МегаМаркет, АТБ, Рынок "Столичный", Рынок "Шувар", зерновой, масличный, мясной и молочный мониторинг УКАБ.

Напомним, с начала июня 2024 г. в Украине сохранялась повышающая ценовая динамика на рынке пшеничной муки. В прошлом году только за первый месяц лета цены выросли более чем на 2000 грн/т.