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В Украине дорожает пшеничная мука: цены выросли более чем на 2000 грн/т
С начала июня в Украине сохраняется повышающая ценовая динамика на рынке пшеничной муки. Только за первый месяц лета цены выросли более чем на 2000 грн/т.
Об этом сообщает ИА "АПК-Информ".
Так, с начала июня цены на муку высшего качества выросли на 2000-2500 грн/т и по состоянию на 2 июля фиксируются преимущественно в пределах 12500-14200 грн/т EXW.
По данным аналитиков, поддержку ценам продолжает оказывать недостаточно активное поступление предложений муки из-за сдерживания продаж производителями и сокращения предложений на рынке вследствие остановки большинства перерабатывающих предприятий на профилактический ремонт перед началом нового сезона.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также на дальнейший рост цен повлияли сложности с закупкой качественного сырья для переработки из-за ограниченного количества предложений на рынке.
Хлеб в Украине существенно подорожает
Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко спрогнозировал подорожание хлеба в ближайшие месяцы на 30%.
Среди причин: отключение света, нехватка зерна и мобилизация.
"Мукомолы на сегодняшний день уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Сама мука поднялась также в цене на 25-30%", - подчеркнул Дученко, отметив, что ко всему этому еще и добавился кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и на ВСУ.
Предприятиям не хватает продовольственной пшеницы для выпечки хлеба
В Украине на внутреннем рынке в последнее время наблюдается дефицит продовольственного зерна, из-за чего предприятия ограничены в производстве хлеба.
"Есть критическая нехватка продовольственного зерна. Мы пережили несколько месяцев, но еще несколько месяцев нужно продержаться до нового урожая. Продовольственного зерна не хватает, и оно намного выше в цене, чем в прошлом", - отметил председатель наблюдательного совета ПАО "Черкасский хлебокомбинат" Андрей Табалов .
Он добавил, что в скором времени аграрии начнут собирать новый урожай пшеницы, и тогда, возможно, одной проблемой у отечественных хлебопекаров будет меньше.