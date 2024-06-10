Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко спрогнозував подорожчання хліба найближчими місяцями на 30%. Серед причин: відключення світла, нестача зерна і мобілізація.

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Асоціація пекарів попереджає про можливе подорожчання хліба на 30%

Як розповів Дученко виданню AgroPortal.ua, попри те, що більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, їх усе одно зачіпає періодичне відключення електроенергії. Тому деякі з них переходять на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання", - зауважив він, додавши, що наразі вже фіксуються випадки, коли заводи не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів.

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" підкреслив, що графіки відключення не підходять для підприємств хлібної галузі, оскільки це перериває технологічний цикл випуску хліба.

Крім того, ситуація в енергосистемі впливає й на цінотворення хліба. Дученко пояснив, що у собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі - 1,5 грн.

Також, за його словами, проблемою для хлібної галузі є бронювання. Наразі внаслідок відсутності людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.

Ще однією проблемою є відсутність зерна другого і третього класу.

"Борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%.", - наголосив Дученко, зауваживши, що до всього цього ще й додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і на ЗСУ.

Як підсумок, президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" зазначив, що, зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці - ще на 20%.

Пекарів просять зменшити вміст солі у хлібі

Міністерство охорони здоров'я закликало виробників зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах.

Зазначається, що українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує, аби добова норма не перевищувала 5 г.

Крім того, кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом, а це – половина і більше добової норми, рекомендованої ВООЗ. За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г.

Тому МОЗ пропонує українським виробникам хліба розглянути такі заходи:

зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г. Це можна робити поступово, щоби споживачі звикали до менш солоного смаку;

підвищувати смакові якості випічки в інший спосіб, наприклад, використовувати трави та спеції або навіть ферментовані продукти, що може допомогти компенсувати зменшення солі.

За оцінками МОЗ, реалізація цих заходів допоможе знизити загальне споживання солі, сприяти здоровому харчуванню та зниженню рівня неінфекційних захворювань.

Підприємствам не вистачає продовольчої пшениці для випікання хліба

В Україні на внутрішньому ринку останнім часом спостерігається дефіцит продовольчого зерна, через що підприємства обмежені у виробництві хліба.

"Є критичний брак продовольчого зерна. Ми пережили декілька місяців, але ще декілька місяців потрібно протриматися до нового врожаю. Продовольчого зерна не вистачає, і воно набагато вище в ціні, ніж торік", - зауважив голова наглядової ради ПАТ "Черкаський хлібокомбінат" Андрій Табалов.

Він додав, що незабаром аграрії почнуть збирати новий врожай пшениці, і тоді, можливо, на одну проблему у вітчизняних хлібопекарів буде менше.