Хлеб в Украине существенно подорожает и изменит вкус: в чем причина

Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко спрогнозировал подорожание хлеба в ближайшие месяцы на 30%. Среди причин: отключение света, нехватка зерна и мобилизация.

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Ассоциация пекарей предупреждает о возможном подорожании хлеба на 30%

Как рассказал Дученко изданию AgroPortal.ua, несмотря на то, что большинство предприятий хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры, их все равно затрагивает периодическое отключение электроэнергии. Поэтому некоторые из них переходят на электрогенераторы, что, прежде всего, влияет на стабильность работы и ценообразования.

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования", - отметил он, добавив, что уже фиксируются случаи, когда заводы не могут восстановить оборудование вследствие блекаутов.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей подчеркнул, что графики отключения не подходят для предприятий хлебной отрасли, поскольку это прерывает технологический цикл выпуска хлеба.

Кроме того, ситуация в энергосистеме влияет и на ценообразование хлеба. Дученко объяснил, что в себестоимости хлеба простой рецептуры электричество составляет 50 копеек, а при производстве этого же хлеба на генераторе – 1,5 грн.

Также, по его словам, проблемой для хлебной отрасли является бронирование. В настоящее время из-за отсутствия людей некоторые предприятия изменяют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства.

Еще одной проблемой является отсутствие зерна второго и третьего класса.

"Производители муки на сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Именно мука поднялась также в цене на 25-30%. ", - подчеркнул Дученко, заметив, что ко всему этому еще и добавился кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и ВСУ.

Как итог, президент Всеукраинской ассоциации пекарей отметил, что, учитывая проблемы отрасли, есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы - еще на 20%.

Пекарей просят уменьшить содержание соли в хлебе

Министерство здравоохранения призвало производителей снизить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях.

Отмечается, что украинцы в среднем потребляют около 12,6 г соли в сутки, тогда как ВОЗ рекомендует, чтобы суточная норма не превышала 5 г.

Кроме того, каждый украинец ежедневно в среднем потребляет от 2,5 г до 4,25 г соли только с хлебом, а это половина и более суточной нормы, рекомендованной ВОЗ. По данным Госслужбы статистики каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержимое соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г.

Поэтому Минздрав предлагает украинским производителям хлеба рассмотреть следующие шаги:

уменьшить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях до уровня не более 0,9 г на 100 г. Это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу;

повышать вкусовые качества выпечки другим способом, например, использовать травы и специи или даже ферментированные продукты, что может помочь компенсировать уменьшение соли.

По оценкам Минздрава, реализация этих мер поможет снизить общее потребление соли, способствовать здоровому питанию и снижению уровня неинфекционных заболеваний.

Предприятиям не хватает продовольственной пшеницы для выпечки хлеба

В Украине на внутреннем рынке в последнее время наблюдается дефицит продовольственного зерна, из-за чего предприятия ограничены в производстве хлеба.

"Есть критическая нехватка продовольственного зерна. Мы пережили несколько месяцев, но еще несколько месяцев нужно продержаться до нового урожая. Продовольственного зерна не хватает, и оно намного выше в цене, чем в прошлом году", - отметил председатель наблюдательного совета ПАО "Черкасский хлебокомбинат" Андрей Табалов .

Он добавил, что в скором времени аграрии начнут собирать новый урожай пшеницы, и тогда, возможно, одной проблемой у отечественных хлебопекаров будет меньше.