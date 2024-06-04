Украина установила рекорд по экспорту сахара

В мае Украину экспортировала рекордные 108 тыс. тонн сахара. Из них 65% отправили в ЕС, а 35% – в другие страны.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар".

"30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители возобновили пути не только в Европу, но и на мировой рынок (в страны Средиземноморья, западной Африки)", - рассказала в. о. председателя правления ассоциации Яна Кавушевская.

Также она отметила, что прошлый сезон для сахарной свеклы был неплохим, и считает, что сахарная свекла останется в топ-3 культурах по доходности и может стать неплохой альтернативой зерновым.

"Укрсахар" просил правительство запретить экспорт сахара в ЕС

Ранее Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась в Кабинет Министров с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год.

Причиной тому является достижение предельного объема поставок украинского сахара в ЕС, предусмотренного решением Европейского Союза.

Фактически "Укрсахар" инициировал закрытие границы Украины для экспорта сахара в ЕС, поскольку экспортные поставки уже достигли 262,6 тысячи тонн - квоты на 2024 год.

В ассоциации считают, что такие действия демонстрируют конструктивную позицию украинских производителей сахара и готовность интегрироваться в европейский рынок в соответствии с его требованиями.

Напомним, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год - до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности сахара, если импорт превысит установленные объемы.

Добавим, что в 2023 году экспорт сахара из Украины достиг 506 тыс. тонн, что позволило украинским производителям заработать $390 млн.

ЕС пугает рост экспорта украинского сахара

Польские производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с требованием запретить импорт украинского сахара в Польшу, утверждая, что это представляет угрозу для их бизнеса.

Предприниматели объясняют это тем, что после временной отмены квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, импорт украинского сахара значительно вырос и это серьезно ударило по соседствующим с Украиной предпринимателям стран Евросоюза.

Кроме того, в конце ноября французские производители сахарной свеклы также требовали реэкспортировать растущий импорт сахара из Украины за пределы Европы, чтобы не нанести ущерб местным производителям.

"Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем", – заявила группа французских производителей CGB.