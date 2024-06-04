Україна встановила рекорд з експорту цукру

У травні Україна експортувала рекордні 108 тис. тонн цукру. З них 65% відправили до ЄС, а 35% - до інших країн.

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Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

"30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)", - розповіла т.в.о. голови правління асоціації Яна Кавушевська.

Також вона зазначила, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ-3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.

"Укрцукор" просив уряд заборонити експорт цукру до ЄС

Раніше Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціював закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що такі дії демонструють конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема цукру, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Додамо, що в 2023 році експорт цукру з України досяг 506 тис. тон, що дозволило українським виробникам заробити $390 млн.

ЄС лякає ріст експорту українського цукру

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

Підприємці пояснюють це тим, що після тимчасового скасування квот на імпорт української сільськогосподарської продукції в ЄС, імпорт українського цукру значно зріс і це серйозно ударило по підприємцям країн Євросоюзу, що є сусідами з Україною.

Крім того, у кінці листопаду французькі виробники цукрових буряків також вимагали реекспортувати зростаючий імпорт цукру з України за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

"Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому", – заявила група французьких виробників CGB.