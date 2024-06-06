С начала июня цены на муку в Украине взлетели более чем на тысячу гривен

Первая неделя июня началась с резкого скачка цен на пшеничную муку в Украине. В первые месяцы лета стоимость муки высшего сорта выросла на 1000-1500 гривен за тонну.

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Об этом сообщает аналитическая компания "АПК-Информ".

Основными причинами этого удорожания стали несколько факторов на рынке. Во-первых, цены на пшеницу как сырье для производства муки существенно выросли, что связано с нехваткой ее предложений.

Во-вторых, часть предприятий временно остановилась на профилактике и ремонте перед началом нового сезона, сократив общее предложение муки. Кроме того, с начала месяца, значительно повысились тарифы на электроэнергию для промышленности.

По состоянию на 6 июня большинство украинских производителей предлагали муку высшего сорта по ценам от 12 000 до 13 000 гривен за тонну на условиях самовывоза с предприятия. Это на 1000-1500 гривен дороже, чем в конце мая.

Эксперты прогнозируют, что высокая стоимость муки может сохраниться некоторое время, поскольку факторы ее роста пока не исчезли. Ожидается, что ситуация на рынке стабилизируется после завершения ремонтов и наращивания производства муки из нового урожая пшеницы.

В новом сезоне ожидается рекордный рост цен на пшеницу

Следует добавить, что в новом сезоне мировой рынок пшеницы может столкнуться с рекордным повышением цен. из-за ожидаемого существенного сокращения производства и уменьшения запасов продовольственного зерна.

По прогнозам экспертов, предложение пшеницы значительно снизится в новом сезоне как в Украине, так и в мире в целом. Запасы в Украине не превышают 5 млн тонн, тогда как в прошлом году на этот период они составляли около 8 млн тонн.

При этом производство пшеницы в Украине, по предварительным оценкам, не превысит 19-20 млн. тонн против 23 млн. тонн, собранных в прошлом году.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на конференции Black Sea Grain в Киеве рассказал, что до конца мая Украина планирует экспортировать почти все остатки зерна урожая 2023 года.

Он прогнозирует, что это приведет к росту цен на зерно на внутреннем и мировом рынках.

Источник фото: ua.depositphotos.com