З початку червня ціни на борошно в Україні злетіли на понад тисячу гривень

Перший тиждень червня розпочався з різкого стрибка цін на пшеничне борошно в Україні. Протягом перших днів літа вартість борошна вищого ґатунку зросла на 1000-1500 гривень за тонну.

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Про це повідомляє аналітична компанія "АПК-Інформ".

Основними причинами цього подорожчання стали кілька факторів на ринку. По-перше, ціни на пшеницю як сировину для виробництва борошна суттєво зросли, що пов'язано з браком її пропозицій.

По-друге, частина підприємств тимчасово зупинилася на профілактику та ремонт перед початком нового сезону, скоротивши загальну пропозицію борошна. Крім того, з початку місяця значно підвищилися тарифи на електроенергію для промисловості.

Станом на 6 червня більшість українських виробників пропонували борошно вищого сорту за цінами від 12000 до 13000 гривень за тонну на умовах самовивозу з підприємства. Це на 1000-1500 гривень дорожче, ніж наприкінці травня.

Експерти прогнозують, що висока вартість борошна може зберегтися деякий час, оскільки фактори її зростання поки не зникли. Очікується, що ситуація на ринку стабілізується після завершення ремонтів і нарощування виробництва борошна вже з нового врожаю пшениці.

У новому сезоні очікується рекордне зростання цін на пшеницю

Варто додати, що у новому сезоні світовий ринок пшениці може зіткнутися з рекордним підвищенням цін через очікуване істотне скорочення виробництва та зменшення запасів продовольчого зерна.

За прогнозами експертів, пропозиція пшениці значно зменшиться у новому сезоні як в Україні, так і в світі загалом. Запаси в Україні наразі не перевищують 5 млн тонн, тоді як торік на цей період вони становили близько 8 млн тонн.

При цьому виробництво пшениці в Україні, за попередніми оцінками, не перевищить 19-20 млн тонн проти 23 млн тонн, зібраних минулого року.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов на конференції Black Sea Grain у Києві розповів, що до кінця травня Україна планує експортувати майже всі залишки зерна врожаю 2023 року.

Він прогнозує, що це спричинить зростання цін на зерно на внутрішньому та світовому ринках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com