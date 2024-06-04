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Акционные скидки на сыр в магазинах становятся все более существенными: в чем причина
Чтобы избавиться от запасов на складах, отечественные сыровары вынуждены постоянно прибегать к акционным скидкам, которые бывают достаточно существенными. Такой сыр становится конкурентным с импортными аналогами.
Об этом сообщает ИНФАГРО.
Отмечается, что реализация сыра на внутреннем рынке осложняется, но сыровары продолжают активно его производить.
Большинство из них считают, что в настоящее время сыроделие является лучшим вариантом по сравнению с производством биржевых молокопродуктов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Менеджеры по продажам должны постоянно работать в акциях, чтобы избавиться от запасов на складах. Акционные скидки бывают достаточно существенными. Такой сыр уже становится конкурентным с импортными аналогами, которые, в принципе, также массово продают со скидкой", - подчеркивают аналитики.
Они отмечают, что европейским поставщикам становятся менее интересны поставки сыра в Украину, и они в дальнейшем не будут спешить с увеличением объемов.
Учитывая проблему реализации на внутреннем рынке и девальвацию гривны, экспорт сыра становится для производителей еще более актуальным, особенно интересен он для экспортеров в Казахстан.
"А вот выпуск полутвердого и "белого" сыра в мае мог даже вырасти. В то же время много товара "легло" на склад, и в июне производство такого сыра должно существенно уменьшиться", - прогнозируют аналитики.
Украинские сыры проигрывают конкуренцию импортным из-за высоких цен
Отметим, что отечественные производители сыров сталкиваются с уменьшением продаж из-за высоких цен на украинскую молочную продукцию и роста импорта.
В настоящее время доля европейских сыров уже составляет около трети общего объема реализации на украинском рынке, а входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам.
Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.
Источник фото: ua.depositphotos.com