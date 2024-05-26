Молочные регионы: более половины всех коров в Украине содержат в 8 областях

Несмотря на то, что в Украине ежегодно идет сокращение поголовья крупного рогатого скота, определенные молочно-товарные фермы наращивают количество высокопродуктивных коров. Молочно-товарные фермы в относительно безопасных регионах, несмотря на войну, модернизируют действующие и новые мощности.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Георгий Кухалейшвили.

Сколько коров в Украине

По предварительным данным Минагрополитики, по состоянию на 1 мая 2024 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 376,8 тыс. голов КРС, в том числе 1 млн 264,6 тыс. коров.

По сравнению с 1 апреля 2024 года, поголовье КРС в Украине увеличилось на 46,3 тыс. голов (+2%), а численность коров выросла на 800 голов (+0,1%). По сравнению с 1 мая 2023 года поголовье КРС сократилось на 176,4 тыс. голов (-7%), в том числе коров – на 91,9 тыс. голов (-7%). Около 39% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 61% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 916,1 тыс. голов КРС, в том числе 378,7 тыс. коров, что равно количеству животных, которое было зафиксировано по состоянию на 1 апреля 2024 года. За последний год поголовье КРС на предприятиях сократилось на 24,3 тыс. голов (-3%), а количество коров уменьшилось на 13 тыс. голов (-3%).

В приусадебном секторе находится 1 млн 460,7 тыс. голов КРС, что на 46,3 тыс. голов (+3%) больше по сравнению с 1 апреля 2024 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 мая 2024 года составило 885,9 тыс. голов, что на 800 голов (+0,1%) больше месяца назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 152,1 тыс. голов (-10%), а количество коров уменьшилось на 78,9 тыс. голов (-9%).

Содержание коров становится дороже

Кухолейшвили отмечает, что сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война лишь усугубила ситуацию.

"Типичной ситуацией для прифронтовых регионов является гибель определенного количества КРС в результате обстрелов российских оккупантов. Достаточно фермеров оставили коров на оккупированных территориях. Эти животные не подлежат учету или были конфискованы российскими оккупантами и проданы на мясо. Коров, получивших ранения, выбраковку, что также способствует уменьшению поголовья", - подчеркнул аналитик.

Он отметил, что многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств.

"Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии. Производственные затраты растут быстрее, чем цены на готовую продукцию и ожидается рост стоимости кормов из-за дальнейшей стабилизации цен на зерновые и масличные культуры, роста стоимости электроэнергии, девальвации гривны и снижения покупательной способности украинцев", - объясняет эксперт.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Осторожный оптимизм по восстановлению поголовья КРС

Однако существует сдержанный оптимизм по росту количества молочно-товарных ферм в относительно безопасных регионах Украины, которые, несмотря на войну, модернизируют действующие и новые мощности. Также они наращивают высокопродуктивное поголовье коров.

Согласно подсчетам АВМ, по состоянию на настоящее время не менее 40 хозяйств внедряют указанные мероприятия.

Какие регионы в лидерах

Как сообщают в АВМ, поголовье КРС увеличилось на сельскохозяйственных предприятиях в Тернопольской области на 12%, в Николаевской области на 6%, в Закарпатской области на 6%, в Хмельницкой области на 4%, в Ивано-Франковской области на 3%, в Черкасской области на 2%, в Винницкой области на 1% по сравнению с 1 мая прошлого года.

В региональном разрезе около 54% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 218,2 тыс. голов;

Винницкая область – 191,1 тыс. голов;

Полтавская область – 185 тыс. голов;

Тернопольская область – 148,3 тыс. голов;

Одесская область – 142,4 тыс. голов;

Черниговская область – 127,3 тыс. голов;

Черкасская область – 129,3 тыс. голов;

Закарпатская область – 132,3 тыс. голов.

Напомним, по прогнозам Минагрополитики, в 2024 году предполагается снижение рентабельности всей животноводческой продукции из-за роста затрат, в том числе на корма и электроэнергию.

Украина разрабатывает новые механизмы поддержки для молочной отрасли

Украина разрабатывает новые подходы для поддержки отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Ключевая цель государства - создание условий, которые позволили бы национальным производителям работать на равных с европейскими компаниями, получающими значительную поддержку от своих правительств и ЕС.

"Лишь один из многих необходимых шагов – увеличение с 30 апреля до 150 млн гривен максимальной суммы поддержки производителей молока в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Для кредитов на инвестиционные цели (а это и о строительстве коровников и закупке животных) ) предусмотрена льготная ставка - 5 или 7%, в зависимости от типа предприятия", - сообщил исполняющий обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий.

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