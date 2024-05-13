Закупочные цены на молоко в Украине снижаются: каковы причины

Закупочные цены на молоко-сырье снижаются из-за избытка продукции и низкого спроса на внутреннем рынке Украины. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Отмечается, что на 5 мая средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 13,99 гривны за килограмм (без налога на добавленную стоимость), что на 39 копеек меньше, чем месяц назад. В различных хозяйствах цены на молоко этого сорта колеблются от 13,4 до 14,6 гривны/кг (без НДС). За последний месяц верхний предел ценового диапазона уменьшился на 40 копеек, а нижний – на 10 копеек. Молоко высшего сорта в среднем стоит те же 13,99 гривны/кг, что также на 39 копеек меньше месяца назад.

В свою очередь средняя цена молока первого сорта составляет 13,29 гривны/кг (без НДС), что на 23 копейки меньше, чем в первой половине апреля. Минимальная цена за килограмм в хозяйствах составляет 12,65 гривны, а максимальная – 14,10 гривны. За последний месяц нижний предел ценового диапазона снизился на 10 копеек, а верхний предел остался неизменным.

Таким образом, средняя цена за килограмм молока всех трех сортов без учета налога на добавленную стоимость снизилась за последний месяц на 34 копейки и составила 13,76 гривны.

По словам Кухалейшвили, закупочные цены на молоко в мае снизились из-за избытка сырья и низкого спроса со стороны перерабатывающих предприятий. Несмотря на дефицит молока осенью и зимой, потребление молочной продукции в Украине снижается, а цены на биржевые товары падают.

Более всего подешевел сырный продукт, который преимущественно экспортируется в Казахстан. Кроме того, Россия и Беларусь продают его там по демпинговым ценам, заставляя украинские компании снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Как указывает эксперт, у украинских молокоперерабатывающих предприятий, в отличие от европейских, нет долгосрочных контрактов, что не позволяет им удерживать закупочные цены на стабильном уровне. В ЕС цены на молоко-сырье и готовую продукцию сознательно не снижают, чтобы смягчить последствия возможного сокращения надоев в летнюю жару.

Однако существуют перспективы увеличения экспорта украинской молочной продукции, что может способствовать росту закупочных цен на молоко-сырье. Последние торги на платформе Global Dairy Trade 7 мая показали рост цен на большинство биржевых товаров, что связано с завершением священного для мусульман месяца Рамадан и признаками экономического восстановления в Китае. Сегодня цена на молоко-сырье в Украине значительно ниже европейской и польской, что может заинтересовать европейских покупателей и стимулировать экспорт.

Украинские сыры проигрывают конкуренцию импортным

Ранее сообщалось, что рост импорта, особенно из Европы и высокие цены на отечественную продукцию приводят к снижению продаж украинских сыров. Хотя доля импорта еще не достигла довоенного уровня, производители вынуждены искать пути сохранения своих позиций.

С другой стороны, девальвация гривны делает экспорт сыров более привлекательным. Однако на некоторых рынках, например, в Казахстане, украинские сыры уже почти полностью вытеснены российскими конкурентами. Если экспорт в Казахстан прекратится, то производство сыра в Украине придется значительно сократить.

Таким образом, украинские производители сыра оказались в затруднительном положении: высокая цена продукции усложняет конкуренцию на внутреннем рынке, а сложная ситуация на внешних рынках ограничивает возможности экспорта.

Напомним, что в апреле 2024 года Украина экспортировала 10,42 тысячи тонн молочных продуктов, выручив за них 21 миллион долларов. Это на 18% больше по объему и на 14% больше по стоимости по сравнению с мартом, а также на 35% и 10% соответственно - по сравнению с апрелем 2023 года.

За первые четыре месяца 2024 года Украина экспортировала 36,43 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 70,46 миллиона долларов. Это на 42% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, хотя денежная выручка практически не изменилась (+0,12%). Основными экспортными категориями стали молоко и сливки (31%), мороженое (23%), сыры (20%) и сливочное масло (12%).

Отметим также, что производство молока в Украине в 2023 году снизилось на 3,3% до 7,4 миллиона тонн. В январе же этого года по сравнению с январем прошлого зафиксировано сокращение производства всего на 0,3% до 456 тысяч тонн. В свою очередь, поголовье коров в Украине за прошлый год уменьшилось на 4,6% до 1,29 миллиона голов.

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