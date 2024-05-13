Закупівельні ціни на молоко в Україні знижуються: які причини

Закупівельні ціни на молоко-сировину знижуються через надлишок продукції та низький попит на внутрішньому ринку України. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Зазначається, що станом на 5 травня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 13,99 гривні за кілограм (без податку на додану вартість), що на 39 копійок менше, ніж місяць тому. У різних господарствах ціни на молоко цього ґатунку коливаються від 13,4 до 14,6 гривні/кг (без ПДВ). За останній місяць верхня межа цінового діапазону зменшилася на 40 копійок, а нижня - на 10 копійок. Молоко вищого ґатунку в середньому коштує ті ж 13,99 гривні/кг, що також на 39 копійок менше, ніж місяць тому.

В свою чергу, середня ціна молока першого ґатунку становить 13,29 гривні/кг (без ПДВ), що на 23 копійки менше, ніж у першій половині квітня. Мінімальна ціна за кілограм у господарствах становить 12,65 гривні, а максимальна - 14,10 гривні. За останній місяць нижня межа цінового діапазону знизилася на 10 копійок, а верхня межа залишилася незмінною.

Таким чином, середня ціна за кілограм молока всіх трьох ґатунків без урахування податку на додану вартість знизилася за останній місяць на 34 копійки і склала 13,76 гривні.

За словами Кухалейшвілі, закупівельні ціни на молоко в травні знизилися через надлишок сировини та низький попит з боку переробних підприємств. Незважаючи на дефіцит молока восени та взимку, споживання молочної продукції в Україні зменшується, а ціни на біржові товари падають.

Найбільше подешевшав сирний продукт, який переважно експортується до Казахстану. Крім того, Росія та Білорусь продають його там за демпінговими цінами, змушуючи українські компанії знижувати ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Як вказує експерт, українські молокопереробні підприємства, на відміну від європейських, не мають довгострокових контрактів, що не дозволяє їм утримувати закупівельні ціни на стабільному рівні. У ЄС ціни на молоко-сировину та готову продукцію свідомо не знижують, щоб пом'якшити наслідки можливого скорочення надоїв під час літньої спеки.

Проте наразі існують перспективи збільшення експорту української молочної продукції, що може сприяти зростанню закупівельних цін на молоко-сировину. Останні торги на платформі Global Dairy Trade 7 травня показали зростання цін на більшість біржових товарів, що пов'язане із завершенням священного для мусульман місяця Рамадан та ознаками економічного відновлення в Китаї. Сьогодні ціна на молоко-сировину в Україні значно нижча за європейську та польську, що може зацікавити європейських покупців та стимулювати експорт.

Українські сири програють конкуренцію імпортним

Раніше повідомлялося, що зростання імпорту, особливо з Європи, та високі ціни на вітчизняну продукцію призводять до зниження продажів українських сирів. Хоча частка імпорту ще не досягла довоєнного рівня, виробники змушені шукати шляхи збереження своїх позицій.

З іншого боку, девальвація гривні робить експорт сирів більш привабливим. Однак, на деяких ринках, наприклад, у Казахстані, українські сири вже майже повністю витіснені російськими конкурентами. Якщо експорт до Казахстану припиниться, виробництво сиру в Україні доведеться значно скоротити.

Таким чином, українські виробники сиру опинилися у скрутному становищі: висока ціна продукції ускладнює конкуренцію на внутрішньому ринку, а складна ситуація на зовнішніх ринках обмежує можливості експорту.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Україна експортувала 10,42 тисячі тонн молочних продуктів, виручивши за них 21 мільйон доларів. Це на 18% більше за обсягом та на 14% більше за вартістю порівняно з березнем, а також на 35% та 10% відповідно – порівняно з квітнем 2023 року.

За перші ж чотири місяці 2024 року Україна експортувала 36,43 тисячі тонн молочних продуктів на суму 70,46 мільйона доларів. Це на 42% більше за обсягом порівняно з аналогічним періодом минулого року, хоча грошова виручка практично не змінилася (+0,12%). Основними експортними категоріями стали молоко та вершки згущені (31%), морозиво (23%), сири (20%) та вершкове масло (12%).

Зазначимо також, що виробництво молока в Україні в 2023 році знизилося на 3,3% до 7,4 мільйона тонн. Натомість у січні вже цього року порівняно з січнем минулого зафіксовано скорочення виробництва лише на 0,3% до 456 тисяч тонн. Поголів’я ж корів в Україні за минулий рік зменшилося на 4,6% до 1,29 мільйона голів.

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