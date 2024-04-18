Украинцы стали чаще покупать молочку в супермаркетах вместо базара

Несмотря на рост цен на молочную продукцию, объемы реализации в марте увеличились. Сейчас большинство производителей свежих молочных продуктов уже снова работает с прибылью.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

Отмечается, что первый месяц весны производители свежих молочных продуктов были достаточно активны.

"Как известно, на внутреннем рынке есть "базарное предложение" молока, сметаны, кисломолочного сыра, но эта ниша постоянно сужается и ее уверенно заполняют молочные продукты заводского производства", - отмечают аналитики.

По их мнению, наверное, это и есть главная причина успешных продаж свежих молокопродуктов.

"Можно ожидать, что уже в текущем году производство определенных видов свежих молокопродуктов приблизится к довоенным показателям. Поскольку большинство производителей свежих молочных продуктов уже снова работает с прибылью, можно предположить, что в дальнейшем базовые цены, если и будут увеличиваться, то несущественно", - прогнозируют аналитики. .

Они добавляют, что заметный рост продаж происходит, несмотря на существенно меньшее количество потенциальных потребителей из-за оккупации части территорий, массовой миграции и не слишком больших доходов украинцев.

Рост цен на молочные продукты в супермаркетах замедлился

В Украине появились предпосылки для ослабления цен на молочные продукты, сообщает аналитик Ассоциации производителей молока. Георгий Кухалейшвили.

Так, молоко пастеризовано жирностью 2,5% стоит 46,86 грн. за кг, что на 7 коп. (+0,1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,86 грн. (+19%) больше по сравнению с прошлогодним периодом. Самым дешевым в украинских сетях пастеризованное молоко "Каждый день" в пленке, которое в среднем стоит 32,11 грн. за кг. Самое дорогое в сетях Украины молоко бренда А2 в бутылках, которое стоит 67,30 грн. за кг.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 53,92 грн. за кг, что на 93 коп. (+2%) больше месяца назад, но на 6,64 грн. (+12%) дешевле, чем в прошлом году. Самым дешевым в супермаркетах является кефир бренда Pouce в пленке, который стоит 36,56 грн. за кг. Самая высокая цена была зафиксирована на кефире производства "Молокия" в бутылках, который стоит 81,20 грн. за кг.

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем стоит 127,12 грн. за кг, что на 17 коп. (+0,1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 16,03 грн. (+13%). Самая дешевая в супермаркетах сметана лейбла "Ашан" в пленке, которая стоит 88,75 грн. за кг. Самая высокая цена на сметану в стаканах "Молокия", которая стоит 167,40 грн за кг.

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках составила 88,48 грн. за кг на 1,42 грн. (-1,6%) меньше месяца назад и на 9,21 грн. (+10%) больше, чем в прошлом году. В разрезе брендов самая выгодная цена на йогурт питьевой "РадиМо" – 57,50 грн. за кг. Самый дорогой в Украине йогурт "Чудо" в 260-граммовых пластиковых бутылках – 115,94 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 132,11 грн. за кг, что на 72 коп. (-0,5%) меньше по сравнению с концом февраля и на 22,95 грн. (+17%) больше по сравнению с прошлогодним периодом. Самая низкая цена была зафиксирована на йогурт бренда "РадиМо" жирностью 2% - 72,80 грн. за кг. Самым дорогим в Украине является ложковый йогурт "Волошковое поле" с наполнителем без лактозы, который стоит 199,61 грн. за кг.

Средняя цена на сыр кисломолочный жирностью 9% составила 224,44 грн. за кг. Продукт подорожал на 8,24 грн. (+4%) по сравнению с предыдущим месяцем и вырос в цене на 35,37 грн. (+16%) по сравнению с прошлогодним периодом. Дешевле всего в украинских супермаркетах стоит кисломолочный сыр под лейблом "Ашан" в 200-граммовых упаковках – 159,50 грн. за кг. Самым дорогим является кисломолочный сыр бренда "Президент" в 220-граммовых упаковках, который стоит 336,32 грн. за кг.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 412,13 грн. за кг на 7,03 грн. (+2%) дороже, чем в прошлом месяце и на 79,09 грн. (+19%) дороже, чем в прошлом году. Среди украинских брендов дешевле всего стоило сладкосливочное масло Metro Chef жирностью 73% - 269,80 грн. за кг. Самый высокий ценник стоит на масло жирностью 73% производства "Клуб Сыра" – 527,35 грн. Сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5% производства компании "Люстдорф" стоит 417,69 грн. за кг. За последний месяц цена на масло "Люстдорф" не изменилась. По сравнению с прошлым годом цена на масло "Люстдорф" выросла на 102,37 грн. (+25%).

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 447,82 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал на 8,60 грн. (+1,9%) и 62,41 грн. (+14%) по сравнению с прошлогодним периодом. Самая низкая цена сыр Украинский твердый весовой – 289,90 грн. за кг, а самая высокая на сыр бренда "Звенигора" - 627,63 грн. за кг.

Украина в марте импортировала рекордный объем сыра

В марте в Украину был завезен рекордно высокий объем сыра по сравнению с довоенным периодом. Польского сыра, который продается намного дешевле отечественного, на полках украинских магазинов становится все больше.

Заметим, что из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможивания все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может вырасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.

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