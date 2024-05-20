Свиноводство теряет привлекательность для аграриев: что происходит с отраслью животноводства

В каком состоянии отрасль животноводства на третий год войны и что стимулируюет спрос на свинину? Как хозяйства справляются с дефицитом кадров и каких специалистов ищут, рассказала Delo.ua президент Ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко.

Дефицит рабочих ощущается

В ноябре Ассоциация "Свиноводы Украины" провела опрос среди участников объединения, чтобы выяснить, какова ситуация с обеспечением кадрами у отечественных предприятий. Результат опроса показал, что каждое второе свинохозяйство ощущает дефицит кадров. На сегодняшний день некоторые ведущие свинохозяйства сообщили, что ситуация с кадрами пока не критична, но дефицит рабочих существенно ощутим.

Спасает ситуацию возможность бронировать работников агропредприятий, хотя и с лимитом в 50% военнообязанных. Следовательно, даже учитывая мобилизацию, привлекать женщин на "мужские профессии" большинству еще не приходится.

Дефицитными профессиями в отрасли являются ветеринары, технологи, операторы, которые выполняют повседневную рутинную работу в хозяйстве. В то же время на технологов всегда есть спрос, в частности, он был еще и до полномасштабной войны.

Состояние отрасли

Сейчас в Украине работает немногим более тысячи хозяйственных предприятий. В прошлом году деятельность отрасли стабилизировалась, если сравнивать с 2022 годом, когда произошло сокращение на 8-10% из-за оккупации территорий, где находятся свинокомплексы, разрушение ферм, сокращение поголовья и т.д.

Удалось восстановить численность свиней до довоенного уровня за счет благоприятной ситуации на рынке живца: нехватка предложения обеспечила положительную ценовую динамику, а значит, интерес к отрасли. Причем не только свиноводов, но и производителей из других отраслей сельскохозяйственного хозяйства, прежде всего тех, кто специализируется на растениеводстве, чтобы конвертировать дешевое зерно в более дорогое мясо. Фактически, инвестировав в производственное помещение и товарный молодняк, уже через три-четыре месяца получаешь "живые" деньги.

Однако за счет активного восстановления и соответственно увеличения предложения свиней, ажиотажа на рынке в этом году уже нет. Если в прошлом переработчики искали, где купить поголовье, сейчас выбирают между поставщиками. Сезон высоких цен, например, в период Пасхи, не сложился. В целом в 2024-м цена реализации свиней не намного выше себестоимости их выращивания, а в течение некоторых недель эти цифры почти тождественны. Поэтому свиноводство теряет привлекательность для аграриев, надеющихся начать свиноводческий бизнес и заработать "быстрые деньги".

Прогнозы: спрос на свинину может вырасти

Такая ситуация в отрасли положительна для потребителя, ведь свинина на прилавке подешевела. Когда отрыв с ценой на курятину уменьшается, украинец предпочитает свинину. Поэтому сегодня наблюдается, как спрос на этот вид мяса растет. По прогнозам экспертов, потребление свинины в этом году может увеличиться на 10% по сравнению с 2023 годом.

Что касается экспорта свинины, Украина не ориентируется на внешние рынки, как, например, производители курятины (около 40% продукции экспортируется, - Ред.). Крупнейшим экспортером украинской свинины является, как ни странно, ОАЭ, закупая продукцию в основном для рабочих мигрантов. Что касается импорта этого вида мяса, то завозят его в Украину в основном для производства колбасных изделий, и эти объемы существенно меньше, чем до начала полномасштабной войны.