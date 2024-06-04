Акційні знижки на сир у магазинах стають все суттєвішими: у чому причина

Щоб позбутися запасів на складах, вітчизняні сировари змушені постійно вдаватися до акційних знижок, які бувають досить суттєвими. Такий сир уже стає конкурентним з імпортними аналогами.

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Про це повідомляє ІНФАГРО.

Зазначається, що реалізація сиру на внутрішньому ринку стає складнішою, але сировари продовжують активно його виробляти.

Більшість із них вважає, що наразі сироваріння є кращим варіантом порівняно з виробництвом біржових молокопродуктів.

"Менеджери з продажів мусять постійно працювати в акціях, щоб позбутися запасів на складах. Акційні знижки бувають досить суттєвими. Такий сир уже стає конкурентним з імпортними аналогами, які, в принципі, також масово продають в акціях", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що європейським постачальникам стають менш цікавими поставки сиру в Україну, і вони надалі не будуть спішити зі збільшенням обсягів.

Зважаючи на проблему реалізації на внутрішньому ринку та девальвацію гривні, натомість експорт сиру стає для виробників ще актуальнішим, особливо цікавим він є для експортерів в Казахстан.

"А от випуск напівтвердого та «білого» сиру в травні міг навіть зрости. Водночас багато товару «лягло» на склад, і у червні виробництво такого сиру має суттєво зменшитись", - прогнозують аналітики.

Українські сири програють конкуренцію імпортним через високі ціни

Зауважимо, вітчизняні виробники сирів стикаються зі зменшенням продажів через високі ціни на українську молочну продукцію та зростання імпорту.

Наразі частка європейських сирів вже становить близько третини загального обсягу реалізації на українському ринку, а вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Джерело фото: ua.depositphotos.com