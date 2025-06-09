В Украине строят два предприятия по переработке зерна в муку и крупы

В Украине в 2025 году построят два предприятия по переработке муки – на западной Украине будут производить муку, а в Полтавской области – крупы.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

По его словам, в западной Украине строится предприятие по производству муки твердых сортов мощностью до 150 тонн/сутки с последующей переработкой макароны, а в Полтавской области ожидается запуск крупозавода комбинированной мощностью до 100 тонн/сутки.

Переработка зерна

Рыбчинский считает, что в мукомольном бизнесе есть ниши, на которые следует обратить внимание.

"Когда говорим о переработке зерна, надо помнить, что это не только мука или крупа. Это и комбинированные продукты: сухие завтраки, энергетические батончики, крахмал, сухая клейковина, ферментные препараты на основе продуктов переработки зерна — очень широкая гамма продуктов переработки", — подчеркнул руководитель.

Инвестиции стартуют от $3 млн

Рыбчинский подчеркнул, что главным приоритетом при строительстве такого производства является наличие покупателя.

По его информации, стоимость строительства мельницы или крупозавода в Украине стартует от $3 млн., но в Украине есть примеры бизнесов и верхней ценовой планки – в $15 млн. В эту сумму входит цена оборудования, строения — главных фондов, без учета оборотных средств, которые могут достигать 50% стоимости проекта.

Рыбчинский отметил, что для того чтобы запустить предприятие, нужно приобрести сырье, активно выходить на рынок, предусмотреть маркетинговые расходы и т.д.

Рыбчинский также не исключает перспективы строительства на черноморском побережье ряда мукомольных предприятий по примеру Турции.

"Узбекистан и Египет пошли по тому же пути, что и турки. Узбеки покупают казахское зерно, перемалываются и превратились в основного экспортера муки в Афганистан, откуда вытеснили Казахстан. Египет покупает украинское и российское зерно и стал ведущим поставщиком муки на африканском туре, вы вышли из Франции. отмечает наличие государственной политики", — подчеркнул он и добавил, что шагом для такого пути развития переработки в Украине должна быть в первую очередь заинтересованность государства.

Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" в селе Остров Тернопольской области компания Delta Food запустила новую линию по разливу подсолнечного масла. Инвестиции в проект составляют 40 млн. грн.