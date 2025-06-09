В Україні будують два підприємства з переробки зерна на борошно і крупи

В Україні в 2025 році побудують два підприємства з переробки борошна – на західній Україні виготовлятимуть борошно, а в Полтавській області - крупи.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

За його словами, наразі в західній Україні будується підприємство з виробництва борошна твердих сортів потужністю до 150 тонн/доба із подальшою переробкою макарони, а в Полтавській області очікується запуск крупозавода комбінованою потужністю до 100 тонн/доба.

Переробка зерна

Рибчинський вважає, що в борошномельному бізнесі є ніші, на які варто звернути увагу.

"Коли говоримо про переробку зерна, треба пам`ятати, що це не лише борошно чи крупи. Це і комбіновані продукти: сухі сніданки, енергетичні батончики, крохмаль, суха клейковина, ферментні препарати на основі продуктів переробки зерна - дуже широка гама продуктів переробки ", - наголосив керівник галузевої асоціації.

Інвестиції стартують від $3 млн

Рибчинський підкреслив, що головним пріоритетом при будівництві такого виробництва є наявність покупця.

За його інформацією, вартість будівництва млина чи крупозаводу в Україні стартує від $3 млн, але в Україні є приклади бізнесів і верхньої цінової планки – в $15 млн. У цю суму входить вартість обладнання, будівлі - основних фондів, без урахування оборотних коштів, які можуть сягати 50% вартості проєкту.

Рибчинський зауважив, що для того, щоб запустити підприємство, потрібно придбати сировину, активно виходити на ринок, передбачити маркетингові витрати тощо.

Рибчинський також не відкидає перспективу будівництва на чорноморського побережжі низки борошномельних підприємств за прикладом Туреччини.

"Узбекистан і Єгипет пішли тим самим шляхом, що й турки. Узбеки купують казахське зерно, перемелюють і перетворилися на основного експортера борошна в Афганістан, звідки витіснили Казахстан. Єгипет купує українське та російське зерно і став провідним постачальником борошна на африканському ринку, витіснивши звідти частково і турків, і французів. Усе це вказує на наявність державної політики", - підкреслив він і додав, що кроком для такого шляху розвитку переробки в Україні має бути в першу чергу зацікавленість держави.

Нагадаємо, в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" у селі Острів Тернопільської області компанія Delta Food запустила нову лінію з розливу соняшникової олії. Інвестиції у проєкт становлять 40 млн грн.