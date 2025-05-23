6000 пляшок за годину: в Україні запустили нову лінію з розливу соняшникової олії (ФОТО)

В індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" у селі Острів Тернопільської області компанія Delta Food запустила нову лінію з розливу соняшникової олії. Інвестиції у проєкт становлять 40 млн грн.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини

За словами нардепа, потужність нової виробничої лінії становить 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини. Для видуву пляшок застосовано обладнання українського виробництва компані Pet Technology з Чернігова.

Нова продукція підприємства відправлятиметься переважно на експорт.

Для запуску нової виробничої лінії Delta Food скористалась програмами державної політики "Зроблено в Україні". 40% фінансування проекту здійснено за рахунок програми доступних кредитів "5-7-9". Крім того, підприємство було звільнене від ПДВ та мита при ввезенні обладнання на територію індустріального парку.

Готують запуск нової лінії з виробництва соусів

Компанія Delta Food, яка дотепер спеціалізувалась на виробництві соусів (ТМ "Гуляйполе"), наразі 30% продукції експортує до країн ЄС та США. У 2022 році через широкомасштабне вторгнення росіян компанія Delta Food релокувала виробничі потужності з міста Гуляйполе Запорізької області на Тернопільщину. В індустріальному парку підприємство створило 200 робочих місць.

Киселевський розповів, що на осінь 2025 року Delta Food готує запуск нової лінії з виробництва соусів. Інвестиції у цей проект складуть понад 100 млн грн.

Нагадаємо, Одеська машинобудівна компанія "Олис" спроектувала і запустила "під ключ" новий завод з переробки круп в місті Лейбре в Естонії для компанії Tõrvaaugu Mahe Talu.