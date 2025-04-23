Одеська машинобудівна компанія запустила завод із переробки круп в Естонії (ФОТО)

Одеська машинобудівна компанія "Олис" спроектувала і запустила "під ключ" новий завод з переробки круп в місті Лейбре в Естонії для компанії Tõrvaaugu Mahe Talu.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, потужність заводу - 24 тонни на добу. Агрегатний крупозавод базується на удосконаленій технології "Оптиматик-Г-24", яка передбачає переробку зерна гречки в зерно-ядрицю.

Виробничий комплекс також включає аспірацію, самопливний транспорт, пневмотранспорт, електроніку та автоматику. Технологи «Олис» адаптували обладнання під архітектурні особливості виробничого приміщення естонського замовника та реалізували мультиформатну упаковку – від біг-бегів до дрібного фасування.

Як розповів Кисилевський, для виробництва обладнання нового крупозаводу компанія "Олис" скористалася державною програмою доступних кредитів "5-7-9". Також програма компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки вже допомагає одеському заводу вигравати конкуренцію на внутрішньому ринку з виробниками Туреччини, Китаю, Швейцарії, Польщі, Канади. Актуальною для підприємства є й можливість продавати своє обладнання із залученням покупцями державних грантів на переробку (до 8 млн грн на умовах співфінансування), адже найдешевший крупоцех з переробки зернових виробництва "Олис" коштує від 4 млн грн.

"Завод з виробництва заводів - найцінніша складова машинобудування будь-якої країни, яка хоче мати розвинену сучасну економіку", - наголосив Кисилевський.

Про компанію "Олис"

Компанія "Олис" виробляє понад 200 видів обладнання для переробки зернових на борошно та крупи, очищення та контролю якості зерна. Потужність крупозаводів, які проектує та встановлює "Олис" - від 15 до 300 тонн на добу.

Частка експорту в реалізації продукції компанії становить 25%. Рівень локалізації обладнання, яка випускає одеське підприємство, становить близько 75%. На підприємстві зайнято 211 працівників.

Нагадаємо, компанія "Агро Кар" із Кропивницького розпочала виробництво тракторів для аграрного сектору, інвестувавши у старт проєкту 30 мільйонів гривень. Наразі виробництво відбувається за постовою схемою, коли кожен трактор збирається на окремій ділянці.