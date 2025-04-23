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Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)

В Эстонии запустили завод, оборудование которого произведено в Украине
В Эстонии запустили завод, оборудование которого произведено в Украине. Фото: facebook.com/olistechnology

Одесская машиностроительная компания "Олис" спроектировала и запустила "под ключ" новый завод по переработке круп в городе Лейбре в Эстонии для компании Tõrvaaugu Mahe Talu.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По его словам, мощность завода – 24 тонны в сутки. Агрегатный крупозавод базируется на усовершенствованной технологии "Оптиматик-Г-24", предусматривающей переработку зерна гречихи в зерно-ядрицу.

Фото 2 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 3 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 4 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 5 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 6 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 7 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)

Производственный комплекс также включает в себя аспирацию, самотечный транспорт, пневмотранспорт, электронику и автоматику. Технологи «Олис» адаптировали оборудование под архитектурные особенности производственного помещения эстонского заказчика и реализовали мультиформатную упаковку – от биг-бегов до мелкой фасовки.

Как рассказал Кисилевский, для производства оборудования нового крупозавода компания "Олис" воспользовалась государственной программой доступных кредитов "5-7-9". Также программа компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники уже помогает одесскому заводу выигрывать конкуренцию на внутреннем рынке с производителями Турции, Китая, Швейцарии, Польши, Канады. Актуальна для предприятия возможность продавать свое оборудование с привлечением покупателями государственных грантов на переработку (до 8 млн грн на условиях софинансирования), ведь самый дешевый крупоцех по переработке зерновых производства "Олис" стоит от 4 млн грн.

Фото 8 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 9 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 10 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 11 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 12 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 13 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 14 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 15 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)
Фото 16 — Одесская машиностроительная компания запустила завод по переработке круп в Эстонии (ФОТО)

"Завод по производству заводов – самая ценная составляющая машиностроения любой страны, которая хочет иметь развитую современную экономику", – подчеркнул Кисилевский.

О компании "Олис"

Компания "Олис" производит более 200 видов оборудования для переработки зерновых в муку и крупы, очистку и контроль качества зерна. Мощность крупозаводов, проектируемых и устанавливаемых "Олисом" — от 15 до 300 тонн в сутки.

Доля экспорта в реализации продукции компании составляет 25%. Уровень локализации оборудования, которое выпускает одесское предприятие, составляет около 75%.

Напомним, компания "Агро Кар" из Кропивницкого начала производство тракторов для аграрного сектора, инвестировав в старт проекта 30 миллионов гривен. В настоящее время производство происходит по постовой схеме, когда каждый трактор собирается на отдельном участке.

Автор:
Светлана Манько