В Ирпене строят новый комплекс завода по производству систем очистки воды (ФОТО)

В Ирпене под Киевом Ecosoft, являющаяся частью австрийской группы компаний BWT, завершает строительство нового производственно-складского комплекса площадью 7500 кв.м. Сюда будут перемещены мощности Ecosoft по производству систем очистки воды.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский

Он напомнил, что этот завод и склад готовой продукции был полностью разрушен в 2022 году, когда город Ирпень обстреливала армия РФ.

Впоследствии предприятие было возобновлено при содействии поддержке международного фонда USAID. Сейчас он работает в съемных помещениях. Переезд завода в новое собственное здание запланирован на апрель 2025 года.

Руководство завода Ecosoft убедило австрийских инвесторов не релоцировать производство, а оставить его в Украине.

"В самый сложный период восстановления очень важным стал заказ от правительства Дании на 50 установок по очистке воды для Николаева. Иностранная помощь была использована максимально эффективно. Жители Николаева получили очищенную питьевую воду, а завод на деоккупированной территории – возможность восстановления", – рассказал Кисилевский.

Он добавил, что сейчас удовлетворяет заявки на производство установок очистки воды для общин, промышленности и всех ключевых отраслей экономики Украины. Для бытовых целей его продукцию можно приобрести чуть ли не в каждом супермаркете.

Кроме того, завод еще и выполняет экспортные заказы. Его продукция поставляется более чем в 60 странах мира. Все это позволило восстановить разрушенное в оккупации жилье для 320 работников.

Напомним, в Ирпене начала работу первая в Украине линия по переработке отходов текстильного производства. Запуск стал возможным благодаря проекту Re:inventex, который реализует команда, известная своими экологическими инициативами в сфере промышленности "К.Текс" (производитель нетканых материалов) и индустриальный парк "Ма'Рижаны" (переработка промышленной конопли).